2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi daha başlıyor. Bayramın ilk günlerini kapsayan Şevval ayı hem Ramazan orucunun ardından gelen bir fırsat hem de İslam'ın önemli sünnetlerinden biri olarak büyük bir anlam taşır. Hz. Muhammed'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna Şevval'den altı gün ilave eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" şeklindeki hadisi,Şevval ayının orucunun faziletine dair önemli bir işaret sunmaktadır.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:30