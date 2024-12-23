2025 MTV'de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?
Yeni yıl yaklaşırken araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2025 Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) artış oranı da belli oldu. Değerleme oranı ile doğru orantıda artan MTV'ye yüzde 43,93 olarak belirlendi. Peki söz konusu artışla hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Elektrikli araçlarda rakamlar nasıl? İşte yeni hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:39