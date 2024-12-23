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2025 MTV'de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

Yeni yıl yaklaşırken araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2025 Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) artış oranı da belli oldu. Değerleme oranı ile doğru orantıda artan MTV'ye yüzde 43,93 olarak belirlendi. Peki söz konusu artışla hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Elektrikli araçlarda rakamlar nasıl? İşte yeni hesaplamalar...

Giriş Tarihi: 23.12.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:39
2025 MTV’de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Araçlar Vergisi ne kadar?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni yılda artacak.

2025 yılı itibariyle MTV'ye yapılacak artış oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumda.

2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak.

Ancak kesin rakamlar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra belli olacak.

2025 MTV’de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Araçlar Vergisi ne kadar?

YETKİ BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını belirlediği harç, vergi veya cezalarda yüzde 50 artırma ve yüzde 50 düşürme yetkisi bulunuyor. Örneğin, Başkan Erdoğan 2023 yılında uygulanacak MTV oranını yüzde 122.9'dan yüzde 61.5'e indirmişti.

2025 MTV’de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Araçlar Vergisi ne kadar?

Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:

0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

1-3 yaş: 4 bin 835 lira
4-6 yaş: 3 bin 372 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:

1-3 yaş: 5 bin 313 lira
4-6 yaş: 3 bin 707 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 5 bin 803 lira
4-6 yaş: 4 bin 42 lira

2025 MTV’de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Araçlar Vergisi ne kadar?

1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

1-3 yaş: 8 bin 421 lira
4-6 yaş: 6 bin 314 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

1-3 yaş: 9 bin 267 lira
4-6 yaş: 7 bin 10 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 10 bin 112 lira
4-6 yaş: 7 bin 577 lira

1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:

1-3 yaş: 16 bin 330 lira

2025 MTV’de değerleme oranı hesabı | Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni yıl Motorlu Araçlar Vergisi ne kadar?

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV 2025 ÜCRETLERİ

2024 model - 241 kW ve üstü
Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

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