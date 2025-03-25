2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ-2025) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar arasında tercihlerini yapabilecek. İşte MSÜ tercih süreciyle ilgili tüm detaylar.