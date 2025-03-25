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2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başladığını duyurdu. 18 Mart 2025 tarihinde açıklanan MSÜ sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapabilecek. 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:13
2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ-2025) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar arasında tercihlerini yapabilecek. İşte MSÜ tercih süreciyle ilgili tüm detaylar.

2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 Tercihleri Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar 24 Mart 2025 tarihinde başlayan tercih işlemlerini 18 Nisan 2025 saat 23:59'a kadar tamamlamalıdır. Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Belirtilen süre içinde tercih yapmayan adaylar, MSÜ bünyesindeki Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak ve askeri öğrenci olma şanslarını kaybedecek.

2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Tercih sürecinin ardından adaylar, Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları ve tercih önceliklerine göre yerleştirilecek. Yerleştirme aşamasında, intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda yapılabilmesi için eksik kontenjanlara, adayın tercih önceliğine bakılmaksızın sırası geldiği takdirde yerleştirme yapılabilecek.

MSÜ bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay MYO'larda eğitim almak isteyen adayların, belirtilen tarihler içinde tercih işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)