2025 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başladığını duyurdu. 18 Mart 2025 tarihinde açıklanan MSÜ sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapabilecek. 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldu.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:13