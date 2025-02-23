Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına girecek adaylar sınav kurallarını ve yasaklı eşyalar listesini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş kılavuzunda sınav sırasında uyulması gereken kurallar açıkça belirtilmiş durumda. Buna göre adayların sınav günü yanlarında cep telefonu, akıllı saat, takı, çanta ve elektronik cihaz gibi eşyaları bulundurmaları kesinlikle yasak.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:52
2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı öncesinde adayların sınav günü kurallara uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav binalarına hangi eşyaların sokulmasının yasak olduğunu net bir şekilde belirtti. Yasaklı eşyalar arasında cep telefonu, saat, mücevher gibi birçok kişisel eşya bulunuyor.

2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

MSÜ 2025'te Yasaklı Eşyalar Listesi

ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre, sınav binalarında emanet hizmeti sunulmayacağından adaylar aşağıdaki eşyaları yanlarında getirmemelidir:

1. Elektronik Cihazlar

  • Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, telsiz, çağrı cihazı
  • Bluetooth kulaklık, hesap makinesi, dijital sözlük
  • Fotoğraf makinesi, kamera, ses kaydedici

2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

2. Takılar ve Aksesuarlar

  • Küpe, kolye, bilezik, broş
  • Yüzük (yalnızca alyans serbest)
  • Anahtarlık, araç anahtarları

2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

3. Kağıt ve Kırtasiye Malzemeleri

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, defter
  • Kitap, ders notları, gazete, dergi
  • Müsvedde kağıdı, cetvel, pergel, açıölçer

2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

4. Kişisel Eşyalar

  • Çanta, cüzdan, güneş gözlüğü (numaralı şeffaf gözlük serbest)
  • Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su hariç her türlü yiyecek-içecek
  • Kutu ya da şişe içinde ilaç

Adayların bu yasaklı eşyalarla sınav binasına gelmeleri halinde içeri alınmayacakları unutulmamalıdır.