2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına girecek adaylar sınav kurallarını ve yasaklı eşyalar listesini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş kılavuzunda sınav sırasında uyulması gereken kurallar açıkça belirtilmiş durumda. Buna göre adayların sınav günü yanlarında cep telefonu, akıllı saat, takı, çanta ve elektronik cihaz gibi eşyaları bulundurmaları kesinlikle yasak.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:52