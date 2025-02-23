2025 MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? Oje, para, akbil, küpe, kemer yasak mı? ÖSYM yasaklı eşyalar listesi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı öncesinde adayların sınav günü kurallara uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav binalarına hangi eşyaların sokulmasının yasak olduğunu net bir şekilde belirtti. Yasaklı eşyalar arasında cep telefonu, saat, mücevher gibi birçok kişisel eşya bulunuyor.