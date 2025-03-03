Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 İSTANBUL İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

2025 İSTANBUL İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

İstanbul'da 39 ilçe belediyesi Ramazan ayında iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. Kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Üsküdar, Eyüp, Kadıköy İstanbul iftar çadırı nerede kuruldu? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 13:35
2025 İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

Ramazan ayının manevi atmosferi İstanbul'un dört bir yanında iftar çadırları ve ücretsiz iftar sofralarıyla yaşanıyor. Belediyeler ve çeşitli kurumlar, bu yıl da binlerce vatandaşa sıcak iftar hizmeti sunuyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe iftar çadırları.

2025 İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

SULTANGAZİ'DE 88 NOKTADA İFTARDA ÇORBA İKRAMINDA BULUNULACAK

AA'da yer alan habere göre, Sultangazi Belediyesi ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İftara yetişmeye çalışanların oruçlarını açabilmeleri için mobil tır ve mobil araçlar ile sabit çorba çeşmesi başta olmak üzere ilçedeki 88 noktada her akşam çorba ikramı yapılacak.

Belediye ayrıca bu yıl Balkanlar'da da iftar programları düzenleyecek.

İlçedeki tüm camilerde temizlik yapan belediye, aylık sosyal destek alan ailelere, ramazana özel ilave olarak 1000 lira nakdi yardımda bulunacak. 450 yetim çocuğa bayramlık kıyafet için 1500 liralık giyim kartı, ilçe genelinde yaklaşık 5 bin gıda kolisi, binlerce ihtiyaç sahibine market alışveriş kartı, kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı veya engelli ailelere yönelik günlük sıcak yemek yardımları da sürecek.

İftar ve sahur programları düzenleyen belediye tarafından ramazan süresince ⁠merkez camilerde teravih namazı sonrası Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, lokum ve çocuklar için pamuk şekeri ikramı yapılacak.

2025 İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

ZEYTİNBURNU'NDA 191 HANEYE SICAK YEMEK SERVİSİ
Zeytinburnu Belediyesi, ramazanda gerçekleştirilecek etkinliklerin yanı sıra özellikle yardıma muhtaç ailelere yemek desteği ve iftar saati yolda olanlara yönelik mobil araçlarla çorba dağıtımına başladı.

Zeytinburnu Aşevi bu ramazanda ilçe genelindeki 191 haneye, haftanın 7 günü 320 kişilik sıcak yemek servisi yapacak. Mobil ikram aracıyla her gün iftar saatinde yolda kalan 1900 kişiye oruçlarını açmaları için sıcak çorba ikramı planlanırken, öte yandan Millet Kıraathanelerinde öğrenciler için çorba ikramı da devam edecek. Teravih namazından sonra ise camilerde her gün 9 bin kişiye sıcak salep ikram edilecek.

2025 İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ERZAK KOLİLERİ VERECEK

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki liselerde düzenlenecek iftar programlarıyla öğrencilerin aynı sofrada buluşarak ramazanın manevi iklimini hissetmelerine vesile olacak.

İhtiyaç sahipleri için hazırlanan erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılırken, yine verilen Sosyal Destek Kartı ile belirlenen marketlerden alışveriş yapılabilecek.

Belediyenin aşevinde günlük sıcak yemek hazırlanarak, ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilecek.

Metro çıkışlarında, duraklarda ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelikler, iftar saatinde yolda olanlara verilecek.

Beykoz Belediyesi, ramazan boyunca Beykoz Sahili Etkinlik Alanı ve Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'nde kuracağı iftar çadırında binlerce ilçe sakinini, aynı sofrada buluşturmayı planlıyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçede ikamet eden yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtımı yaparken, yaşlı, yatalak, engelli ve öz bakıma ihtiyacı olanlara evlerinde sağlık ve bakım hizmeti de devam edecek.

2025 İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

KADIKÖY'DE SIRAYLA HER MAHALLEDE İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Kadıköy Belediyesi, ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyecek. Fikirtepe ve Eğitim Mahallelerinde sabit olarak ramazan boyunca iftar sofraları kurulması planlanırken, ayrıca ilçedeki 21 mahallede sırayla iftar verilecek.

İhtiyaç sahibi ailelere de erzak dağıtımı yapan belediye, 65 yaş üstü kişilere sıcak yemek ulaştıracak.