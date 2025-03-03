2025 İSTANBUL İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ERZAK KOLİLERİ VERECEK
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki liselerde düzenlenecek iftar programlarıyla öğrencilerin aynı sofrada buluşarak ramazanın manevi iklimini hissetmelerine vesile olacak.
İhtiyaç sahipleri için hazırlanan erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılırken, yine verilen Sosyal Destek Kartı ile belirlenen marketlerden alışveriş yapılabilecek.
Belediyenin aşevinde günlük sıcak yemek hazırlanarak, ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilecek.
Metro çıkışlarında, duraklarda ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelikler, iftar saatinde yolda olanlara verilecek.
Beykoz Belediyesi, ramazan boyunca Beykoz Sahili Etkinlik Alanı ve Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'nde kuracağı iftar çadırında binlerce ilçe sakinini, aynı sofrada buluşturmayı planlıyor.
Başakşehir Belediyesi, ilçede ikamet eden yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtımı yaparken, yaşlı, yatalak, engelli ve öz bakıma ihtiyacı olanlara evlerinde sağlık ve bakım hizmeti de devam edecek.