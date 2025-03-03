2025 İSTANBUL İFTAR ÇADIR YERLERİ | Eyüp, Sultangazi, Ümraniye, Kadıköy, Esenyurt iftar çadırı nerede kuruldu?

SULTANGAZİ'DE 88 NOKTADA İFTARDA ÇORBA İKRAMINDA BULUNULACAK

AA'da yer alan habere göre, Sultangazi Belediyesi ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İftara yetişmeye çalışanların oruçlarını açabilmeleri için mobil tır ve mobil araçlar ile sabit çorba çeşmesi başta olmak üzere ilçedeki 88 noktada her akşam çorba ikramı yapılacak.

Belediye ayrıca bu yıl Balkanlar'da da iftar programları düzenleyecek.

İlçedeki tüm camilerde temizlik yapan belediye, aylık sosyal destek alan ailelere, ramazana özel ilave olarak 1000 lira nakdi yardımda bulunacak. 450 yetim çocuğa bayramlık kıyafet için 1500 liralık giyim kartı, ilçe genelinde yaklaşık 5 bin gıda kolisi, binlerce ihtiyaç sahibine market alışveriş kartı, kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı veya engelli ailelere yönelik günlük sıcak yemek yardımları da sürecek.

İftar ve sahur programları düzenleyen belediye tarafından ramazan süresince ⁠merkez camilerde teravih namazı sonrası Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, lokum ve çocuklar için pamuk şekeri ikramı yapılacak.