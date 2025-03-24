2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel konaklama ücretleri
2025 yılı için hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan gidiş ve dönüş tarihleri ile fiyat listesini merakla bekliyordu. 2025 yılı hacca gitmek isteyenler için tarih ve fiyatlar netleşti. Hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos - 16 Eylül tarihlerinde tamamlanmıştı. İşte 2025 yılı hac yolculuğuna dair önemli bilgiler.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:20