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2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel konaklama ücretleri

2025 yılı için hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan gidiş ve dönüş tarihleri ile fiyat listesini merakla bekliyordu. 2025 yılı hacca gitmek isteyenler için tarih ve fiyatlar netleşti. Hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos - 16 Eylül tarihlerinde tamamlanmıştı. İşte 2025 yılı hac yolculuğuna dair önemli bilgiler.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:20
2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2025 yılı için hac ibadetine katılacaklar için Diyanet İşleri Başkanlığı hac gidiş ve dönüş tarihlerini açıkladı. Bu yıl hacca gideceklerden ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak temin edilecek.

2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hac Gidiş Tarihleri

2025 yılında hacılar, 29 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara doğru yola çıkacak. Bu tarihler arasında farklı kafileler halinde düzenlenecek uçuşlar ile hac adayları Mekke ve Medine'ye ulaşacak.

2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hac Dönüş Tarihleri

Hac dönüşleri ise 11 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde hacılar, ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapacak.

2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hac Fiyatları 2025: Konaklama Ücretleri Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli kriterlere sahip Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sağlanıyor. Ücretler SAR (Suudi Arabistan Riyali) cinsinden tahsil ediliyor.

2025 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ | Bu sene hac fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Konaklama Ücretleri
4 kişilik oda: 24.500 SAR (Yaklaşık 250.184 TL)

3 kişilik oda: 26.500 SAR

2 kişilik oda: 28.500 SAR

Bu ücretler hacı adaylarının konaklayacağı odaların türüne göre değişiyor.