Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi kamuoyu ile paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu yıl atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Adaylar öncelikle "ön başvuru" yapacak, sonrasında ise "tercih başvurusu" sürecine katılacak.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:02
2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1381 engelli öğretmen kadrosu için atama takvimini duyurdu. "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" kapsamında gerçekleştirilecek atama için başvuru süreci başlıyor. Detaylar personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

2022 ve 2024 EKPSS Puanları Geçerli Olacak

Engelli öğretmen atamaları, 2022 veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan lisans mezunları arasından puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Atamalar, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde gerçekleşecek.

2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru süreci iki aşamalı olarak planlandı. Adaylar, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" aşamalarını elektronik ortamda tamamlayacak.

2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Ön Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Adaylar, ilk aşama olan ön başvuru için 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurularını yapabilecek. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi büyük önem taşıyor.