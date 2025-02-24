2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi kamuoyu ile paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu yıl atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Adaylar öncelikle "ön başvuru" yapacak, sonrasında ise "tercih başvurusu" sürecine katılacak.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:02