2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı | MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Ön Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Adaylar, ilk aşama olan ön başvuru için 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurularını yapabilecek. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi büyük önem taşıyor.