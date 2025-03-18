2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:24