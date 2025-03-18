Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:24
2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 itibarıyla sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda öğrenciler bursluluk sınavına katılabilmek için başvurularını tamamladı.

2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

MEB'in resmi sınav takvimine göre, 2025 yılı İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde uygulanacak ve tüm Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden elektronik ortamda alabilecek ve onaylatabilecekler. Belgeler, sınav günü öğrencilerin sıralarında hazır bulundurulacak.

2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS 2025 Sınav Formatı ve Kuralları

Sınav, her sınıf seviyesinde toplam 80 sorudan oluşacak ve öğrencilere 100 dakika süre tanınacak. İşte sınavın önemli kuralları:

Sınav Merkezleri: Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Geç Katılım: Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ancak ek süre verilmeyecek.

Sınav Güvenliği: Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan öğrenciler salonu terk edemeyecek. Son 15 dakika içinde ise sınav salonundan çıkışa izin verilmeyecek.

2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği İOKBS sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçlara, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile erişebilecek.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)