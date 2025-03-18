2025 BURSLULUK SINAV TAKVİMİ | MEB İOKBS ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 itibarıyla sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda öğrenciler bursluluk sınavına katılabilmek için başvurularını tamamladı.