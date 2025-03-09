2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçme sürecinde önemli bir aşama olan bireysel değerlendirme sınavı için tarih belli oldu. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.