Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleştirme sürecinde önemli bir aşama olan bireysel değerlendirme sınavı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulama Sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav tarihleri de netleşti.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:50
2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçme sürecinde önemli bir aşama olan bireysel değerlendirme sınavı için tarih belli oldu. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

Bireysel Değerlendirme Sınavı Ne Zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Bu aşamada öğrenciler, belirlenen randevu saatlerinde yetenek alanlarına göre ayrı ayrı değerlendirilecek.

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

Sınav Giriş Belgeleri 8 Nisan'da Alınabilecek

Bireysel değerlendirme sınavına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren hazır olacak. Öğrenciler, giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edebilecek.

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav giriş belgeleri hangi tarihte verilecek?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)