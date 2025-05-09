2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü'nün ortaya çıkış fikri, Amerikan İç Savaşı gazisi bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından öne sürülmüştür. Dodd, Anneler Günü'ne benzer şekilde babalar için de özel bir günün olması gerektiğini düşünerek, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü olarak kutlanmasını istemiştir. Bu kutlamanın yapılabilmesi için hazırlıklar yeterli olmayınca, Babalar Günü'nün kutlanması Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenmiştir.

1966 yılında Başkan Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanacağına dair bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında Başkan Richard Nixon ise, Babalar Günü'nü ABD'de resmi tatil olarak ilan etmiştir.