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2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü de gündemde yerini aldı. Babalar Günü dünya genelinde farklı şekillerde kutlanıyor. Babalarının ve aile bireylerin Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler alınacak hediyeleri düşünüyor. Peki bu yıl Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 09.05.2025 19:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 19:00
2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Anneler Günü'nden sonra Babalar Günü içinde geri sayım başladı. Babalarının, eşlerinin, çocuklarının ya da erkek kardeşlerinin babalar gününü kutlamak isteyenler, şimdiden planlarını yapmaya hazırlanıyor. Babalar Günü'nün hangi tarihe, ayın kaçına denk geleceği merak ediliyor. Peki 2025 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte babalara alınacak hediye fikirleri..

2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü Ne Zaman?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanıyor. 2025 yılında Babalar Günü 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü'nün ortaya çıkış fikri, Amerikan İç Savaşı gazisi bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından öne sürülmüştür. Dodd, Anneler Günü'ne benzer şekilde babalar için de özel bir günün olması gerektiğini düşünerek, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü olarak kutlanmasını istemiştir. Bu kutlamanın yapılabilmesi için hazırlıklar yeterli olmayınca, Babalar Günü'nün kutlanması Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenmiştir.

1966 yılında Başkan Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanacağına dair bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında Başkan Richard Nixon ise, Babalar Günü'nü ABD'de resmi tatil olarak ilan etmiştir.

2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi ayın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü Hediyesi Ne Alınır?

Babalar Günü'nde, babaların beğenebileceği birçok hediye seçeneği mevcuttur. Babalar, genellikle kullanışlı ve anlamlı hediyeleri tercih ederler.

📍 Kravat, gömlek, kemer veya saat gibi hediyeler, giyimden hoşlanan babalar için ideal bir seçim olabilir.

📍 Klasikleşmiş ve her zaman popüler bir seçenek olan parfüm hediye edilebilir.

📍 Oyun oynamayı seven babalar için konsol oyunları tercih edilebilir.

📍 Çoğu baba futbol tutkunudur. Spor takımlarını tutan babalar için forma ya da takımını andıran aksesuar ürünleri de oldukça anlamlı olabilir.

📍 Arabasıyla arasında bağ kuran babalar için ise araç süpürgesi, telefon tutucu, araç kokusu, araç şarj kiti, oto bagaj organizeri gibi araba aksesuarları iyi bir hediye fikri olabilir.

Görseller Takvim foto arşive aittir.