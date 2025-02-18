Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru tarihleri duyuruldu. Adayların bu yılın ilk ALES oturumu için başvurularını hangi tarihler arasında yapacakları merak konusu oldu. Ayrıca ALES başvuru ücreti ve sınav tarihi de araştırılan diğer detaylar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:49
2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl üç farklı oturumda yapılan ALES sınavları bu yıl da aynı şekilde düzenlenecek. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak adlandırılan bu sınavların başvuru tarihleri ve sınav günleri adaylar tarafından merakla bekleniyordu. İşte 2025 ALES sınavı hakkında bilinmesi gerekenler.

2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

2025 ALES Başvuru Tarihleri ve Detayları Açıklandı

ALES 2025 başvuru tarihleri belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları, 19 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ALES Başvuru Ücreti Hakkında Bilgiler

Henüz 2025 yılı için ALES başvuru ücreti açıklanmış değil. Adayların başvuru ücretinin duyurulmasını beklemeleri gerekiyor.

2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ALES 1 Sınavı Tarihi

2025 ALES 1. sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Bu sınav, akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Adayların, başvurularını zamanında yaparak sınavı hazırlık sürecine en iyi şekilde başlayabilmeleri için dikkatli olmaları gerekiyor.

2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 ALES 1 sınav sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.