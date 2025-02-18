2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru tarihleri duyuruldu. Adayların bu yılın ilk ALES oturumu için başvurularını hangi tarihler arasında yapacakları merak konusu oldu. Ayrıca ALES başvuru ücreti ve sınav tarihi de araştırılan diğer detaylar arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:49