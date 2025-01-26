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120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

Türkiye'de ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının başında önemli bir karara imza atarak politika faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar konut kredisi faiz oranlarını da doğrudan etkiledi ve kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sağladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:04
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

2025 yılı Ocak itibarıyla konut kredisi faiz oranları netleşti. 120 ay (10 yıl) vadeli 2 milyon TL'lik kredi kullanmayı planlayanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme tutarları belli oldu. İşte en düşük faiz oranından en yükseğine kadar 120 ay vadeli konut kredisi seçenekleri ve detaylı hesaplamalar.

2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

120 Ay Vadeli 2 Milyon TL Konut Kredisi: Örnek Hesaplama

120 ay vadeli, 2 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir kişi, en düşük faiz oranı olan %2,79 ile kredi kullandığında:

Aylık Taksit Ödemesi: 57.932 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %39,72
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 6 milyon 974 bin 417 TL

Faiz oranlarına göre aylık ödeme tutarları ve toplam geri ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

Banka Banka 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları ve Ödeme Tutarları
Akbank

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025 TL
Toplam Geri Ödeme: 7 milyon 107 bin 415 TL

2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932 TL
Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 974 bin 417 TL

2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 58.843 TL
Toplam Geri Ödeme: 7 milyon 82 bin 472 TL