120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları
Türkiye'de ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının başında önemli bir karara imza atarak politika faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar konut kredisi faiz oranlarını da doğrudan etkiledi ve kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sağladı.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:04