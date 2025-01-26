120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl? 2025 banka banka yeni faiz oranları

2025 yılı Ocak itibarıyla konut kredisi faiz oranları netleşti. 120 ay (10 yıl) vadeli 2 milyon TL'lik kredi kullanmayı planlayanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme tutarları belli oldu. İşte en düşük faiz oranından en yükseğine kadar 120 ay vadeli konut kredisi seçenekleri ve detaylı hesaplamalar.