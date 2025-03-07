2 Mayıs Cuma Namazı Saat Kaçta? Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı (2025)

Her hafta müminlerin camilere akın ettiği, birlik ve ibadet ruhunun doruğa ulaştığı Cuma gününde, Cuma namazının nasıl kılınacağı kaç rekat olduğu ve bugünkü ezan vakti en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Mayıs 2025 Cuma günü bu mübarek vakitte namazını eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için detaylı bilgiler büyük önem taşıyor. Cuma namazı Müslüman erkekler için farz-ı ayn hükmünde olup cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. İşte, adım adım Cuma namazı kılınışı, bugünkü Cuma ezan vakti ve rekat detaylarıyla bilinmesi gereken tüm bilgiler.