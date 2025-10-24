1999-2008 arası SGK girişi olan dikkat! Kademeli emeklilik çıktı mı?
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından sigorta başlangıç tarihi 1999 ile 2008 arasında olan milyonlarca çalışan, gözünü kademeli emeklilik düzenlemesine çevirdi. Çalışanlar 'Kademeli emeklilik çıkacak mı?' ve 'Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?' sorularının yanıtını arıyor. Konuyla ilgili en net resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? İşte detaylar.
