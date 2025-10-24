Kadraj Galeri Kadraj İkon 1999-2008 arası SGK girişi olan dikkat! Kademeli emeklilik çıktı mı?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından sigorta başlangıç tarihi 1999 ile 2008 arasında olan milyonlarca çalışan, gözünü kademeli emeklilik düzenlemesine çevirdi. Çalışanlar 'Kademeli emeklilik çıkacak mı?' ve 'Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?' sorularının yanıtını arıyor. Konuyla ilgili en net resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? İşte detaylar.

Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik için son gelişmeler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Gündemimizde Değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek" dedi.

Bu açıklama hükümetin şu anki gündeminde yeni bir emeklilik düzenlemesinin bulunmadığını gösteriyor. Dolayısıyla kademeli emeklilik düzenlemesi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmedi.

Kademeli Emeklilik Nedir ve Kimleri Kapsıyor?

Peki sıkça tartışılan kademeli emeklilik sistemi tam olarak nedir? Bu sistem, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının aşamalı (kademeli) olarak belirlenmesini amaçlıyor.

Düzenlemenin hedef kitlesi, 9 Eylül 1999 sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe giren çalışanlar. Bu tarihler arasında işe başlayanlar, 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin yararlandığı EYT düzenlemesi kapsamı dışında kalmıştı.