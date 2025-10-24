Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Gündemimizde Değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek" dedi.