19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu bu yıl yine Samsun semalarında zirveye çıkıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 2025 yılı kutlamalarında Doğu Park Sahili'nde izleyenlere adeta bir görsel şölen sunacak. Gösteri programı sadece 19 Mayıs ile sınırlı kalmayacak. Çevre tanıma ve prova uçuşlarıyla dört gün boyunca gökyüzü heyecan dolu anlara sahne olacak.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:35