Kadraj Galeri Kadraj İkon 19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu bu yıl yine Samsun semalarında zirveye çıkıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 2025 yılı kutlamalarında Doğu Park Sahili'nde izleyenlere adeta bir görsel şölen sunacak. Gösteri programı sadece 19 Mayıs ile sınırlı kalmayacak. Çevre tanıma ve prova uçuşlarıyla dört gün boyunca gökyüzü heyecan dolu anlara sahne olacak.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:35
19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yıl dönümü, bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı günde, Samsun'da düzenlenecek kutlama programının en görkemli bölümü ise Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gerçekleştireceği gösteri uçuşları olacak.

19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

Provalar Nefes Kesti, Geri Sayım Başladı

Gösteri öncesinde Samsun semalarında yaklaşık bir saat süren prova uçuşları gerçekleştiren SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, kentin dört bir yanından heyecanla izlendi.

19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

Doğu Park, Batı Park ve sahil bandında vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi. Provalar, gökyüzünde adeta bir senfoniyi andıran kusursuz manevralarla gerçekleşti ve asıl gösteri için beklentiyi zirveye taşıdı.

19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

SOLOTÜRK Saat 16.00'da Semalarda

19 Mayıs Pazartesi günü Samsun'un Doğu Park bölgesinde sahne alacak olan SOLOTÜRK, saat tam 16.00'da gökyüzünü boyayacak. Tek kişilik F-16 savaş uçağı ile sergilenen yüksek manevra kabiliyeti, milimetrik hesaplarla yapılmış dönüşler ve Türkiye'nin dört bir yanında hayranlıkla izlenen imza hareketleri Samsun'da da izleyicileri büyüleyecek.

19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

Türk Yıldızları 16.30'da Gökyüzüne Yükseliyor

SOLOTÜRK'ün hemen ardından, saat 16.30'da yine Doğupark Sahili'nde Türk Yıldızları gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Sekiz süpersonik NF-5A/B uçağından oluşan tim, gökyüzünde oluşturacakları senkronize hareketlerle adeta havada bir sanat eseri çizecek.