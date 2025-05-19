19 Mayıs Türk Yıldızları - SOLOTÜRK gösteri takvimi 2025: Gösteri uçuşu bugün nerede ve saat kaçta yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yıl dönümü, bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı günde, Samsun'da düzenlenecek kutlama programının en görkemli bölümü ise Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gerçekleştireceği gösteri uçuşları olacak.