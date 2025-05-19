19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2025 yılında da Ankara sokaklarına taşınıyor. Başkent genelinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler nedeniyle birçok cadde ve bulvar günün erken saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:16