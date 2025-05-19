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19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2025 yılında da Ankara sokaklarına taşınıyor. Başkent genelinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler nedeniyle birçok cadde ve bulvar günün erken saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:16
19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecanla kutlanacak. Başkent Ankara ise her yıl olduğu gibi 2025'te de bayramın manevi havasına yakışır etkinliklerle dolup taşacak. Ancak bu kutlamalar, kent trafiğinde bazı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.

19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

Törenler Başkent Sokaklarında Hayat Bulacak

19 Mayıs Pazartesi günü, Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir çevresi başta olmak üzere çeşitli noktalarda resmi törenler, gençlik yürüyüşleri, sportif etkinlikler ve kültürel buluşmalar gerçekleştirilecek.

19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, güvenlik önlemleri kapsamında bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak.

19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

Trafiğe Kapalı Olacak Yollar

Yetkililerin açıklamasına göre 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla aşağıda listelenen cadde ve bulvarlar, hem çift yönlü hem de bu yollara açılan tali sokaklarla birlikte araç geçişine kapalı olacak. Sürücülerden, yoğunluk yaşanmaması adına alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica ediliyor.

19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

İşte 19 Mayıs'ta Ankara'da Trafiğe Kapatılacak Yollar

Milli Müdafaa Caddesi

Kumrular Caddesi

Necatibey Caddesi