19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecanla kutlanacak. Başkent Ankara ise her yıl olduğu gibi 2025'te de bayramın manevi havasına yakışır etkinliklerle dolup taşacak. Ancak bu kutlamalar, kent trafiğinde bazı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.