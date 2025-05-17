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19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Türkiye genelinde coşku ve gururla kutlanacak. Bu özel gün, bu yıl pazartesi gününe denk gelirken, İstanbul'un birçok ilçesinde gençlere ve halka ücretsiz konserler ve etkinlikler hazırlanıyor. Vatandaşlar, 19 Mayıs 2025 konser ve etkinlik takvimini araştırılıyor. Peki 19 Mayıs'ta ücretsiz konserler nerede ve hangi sanatçı çıkıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:34
19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

İstanbul'da 19 Mayıs etkinlik ve ücretsiz konser takvimi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu yıl İstanbul'un farklı ilçelerinde birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserler düzenleyecek. Peki, İstanbul'da 19 Mayıs kutlamaları nerelerde olacak? Hangi ilçede hangi sanatçı sahne alacak? İşte etkinlik takvimi!

19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 19 Mayıs'a Özel Konser

🔸AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında "19 Mayıs'a Özel Konser" ile sanatseverlerle buluşacak. Türk Telekom Opera Salonu'nda yarın gerçekleşecek bu özel gecede, orkestrayı başarılı şef Murat Cem Orhan yönetecek.

🔸Konserde, genç solistler de sahne alacak. Flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, piyanoda Efe Şen, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna ile fagotta Selin Akin dinleyicilerle buluşacak. Programda Saverio Mercadante, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saens, Frederic Chopin ve Jules Auguste Demersseman gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.

19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

Genç Yeteneklere Destek Projesi

🔸Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla düzenlenen "Genç Yetenek Taraması" ile keşfedilen genç yetenekler, 19 Mayıs'ta AKM sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak. Bu proje, genç sanatçıların hayallerine ulaşmasına önemli katkılar sağlıyor.

🔸Aynı gün, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (GSGM) ve Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT) sanatçıları da Gençlik Bayramı'na özel hazırladıkları konserle AKM'de olacak. Orkestra şefliğini Uğur Kaya'nın yaptığı konserde, DHDT'nin koreografileriyle Seher Çelik, Murat Irkılata, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Yudum Koral ve Elif Buse Doğan sahne performanslarıyla izleyicileri büyüleyecek.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

19 Mayıs 2025 Etkinlikleri

🔸Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar devam edecek Gençlik Haftası boyunca ülke genelinde birçok festival ve etkinlik düzenlenecek. Bu özel günlerde gençler, sporcular ve çeşitli topluluklar bir araya gelerek gençlik ruhunu kutlayacak.

🔸19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla buluşacak. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın himayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

Genç Mühendisler TCG Anadolu ile Samsun'a Uğurlanacak

🔸Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket ederek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Bu anlamlı yolculukla gençlere milli savunma sanayimizin geldiği nokta tanıtılırken, 19 Mayıs'ın tarihi önemi de bir kez daha vurgulanacak.

🔸Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla 21 Mayıs'a kadar 81 ilde ve KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan ve Fransa gibi ülkelerden gelen temsilcilerin katılımıyla eş zamanlı gençlik ve spor festivalleri düzenlenecek.

🔸Etkinliklere katılan 182 genç, İstanbul'da buluşacak ve ardından milli mücadelede tarihi önemi bulunan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara şehirlerini ziyaret edecek.

Anıtkabir Ziyareti ve Meclis Kabulü

🔸Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs'ta temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ayrıca, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da gençleri kabul ederek bu anlamlı haftaya destek verecek.