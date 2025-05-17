19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor?

19 Mayıs 2025 Etkinlikleri

🔸Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar devam edecek Gençlik Haftası boyunca ülke genelinde birçok festival ve etkinlik düzenlenecek. Bu özel günlerde gençler, sporcular ve çeşitli topluluklar bir araya gelerek gençlik ruhunu kutlayacak.

🔸19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla buluşacak. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın himayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.