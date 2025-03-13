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19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerde vatandaşların mağdur olmaması açısından takibi oldukça önemli. Peki bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik yok? Megakentte elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesintiye ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:19
19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintilerini yakından takip ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu kesintiler, vatandaşların günlük hayatını etkileyebileceğinden büyük önem taşıyor. Peki bugün İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek ve elektrikler ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul'daki güncel elektrik kesintilerine dair detaylar.

19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu elektrik kesintisi

19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu elektrik kesintisi

19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu elektrik kesintisi

19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

Şişli elektrik kesintisi