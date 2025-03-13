19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerde vatandaşların mağdur olmaması açısından takibi oldukça önemli. Peki bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik yok? Megakentte elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesintiye ilişkin detaylar.
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:19