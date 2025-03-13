19 ilçede gidecek! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi: Elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintilerini yakından takip ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu kesintiler, vatandaşların günlük hayatını etkileyebileceğinden büyük önem taşıyor. Peki bugün İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek ve elektrikler ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul'daki güncel elektrik kesintilerine dair detaylar.