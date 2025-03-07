18 Nisan cuma namazı ezan vakti bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

Her hafta milyonlarca Müslüman'ın camilere akın ettiği Cuma namazı, hem manevi derinliği hem de toplumsal birliğiyle öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre; cuma günü erkek Müslümanlara farz olan bu kıymetli ibadet, belirli şartlar sağlandığında cemaatle birlikte eda edilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) "haftanın bayramı" olarak tanımladığı Cuma günü, hem ruhsal bir arınma hem de sosyal dayanışma vesilesi olarak görülür. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Namaz kaç rekâttan oluşur ve farz mıdır?