Kadraj Galeri Kadraj İkon 17 il sarı alarmda! Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'da bugün fırtına ve kar bastıracak!

17 il sarı alarmda! Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'da bugün fırtına ve kar bastıracak!

İstanbul, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un yanı sıra 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan açıklamalara göre, İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları beklenirken rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Trakya'da ise buzlanma ve don olayı riski bulunuyor. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası bu gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Peki bugün 81 ilde hava nasıl olacak? İşte MGM 6 Şubat hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:39
17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu. MGM'nin son tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yoğunluğu artabilir. İşte 6 Şubat hava durumu raporu...

17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

Meteoroloji'den 17 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı kapsamında kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel şiddetli yağışlar görülebilir.

17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller:

Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye.

Rüzgarın 70 km/saatin üzerine çıkabileceği ve buzlanma riski olduğu uyarısı yapıldı.

17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

6 ŞUBAT METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Kütahya çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu yağışlı geçecek.

17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak ve özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.