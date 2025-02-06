17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!

6 ŞUBAT METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Kütahya çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu yağışlı geçecek.