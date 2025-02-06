17 il sarı alarmda! Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'da bugün fırtına ve kar bastıracak!
İstanbul, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un yanı sıra 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan açıklamalara göre, İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları beklenirken rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Trakya'da ise buzlanma ve don olayı riski bulunuyor. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası bu gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Peki bugün 81 ilde hava nasıl olacak? İşte MGM 6 Şubat hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:39