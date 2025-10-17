Kadraj Galeri Kadraj İkon 1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Citroen'den Kasım öncesi fiyat sürprizi!

Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Citroen marka 0 KM otomobillerde 1.5 milyon TL altı fiyatlar! Otomobil piyasasındaki fiyat artışları devam ederken, 1.5 milyon TL bandının altındaki sıfır kilometre (0 KM) araçlar alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Kasım 2025 öncesinde, birçok marka bu segmentte cazip fiyatlar ve kampanyalar ile dikkat çekiyor. 2025 Kasım öncesi güncel ve en uygun sıfır araç modellerini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:34
Peki 1.5 milyon TL altı sıfır araçlar hangileri? İşte bütçe dostu, en çok tercih edilen markaların güncel fiyat listelerine göre dikkat çeken modelleri:

Marka Marka Güncel Fiyatlar (1.5 Milyon TL Altı)

Güncel piyasa koşulları ve bayilerin anlık kampanyaları fiyatları etkileyebilir. Aşağıdaki fiyatlar, markaların 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla açıkladığı ve 1.5 milyon TL sınırının altında kalan veya bu sınıra yakın olan başlangıç seviyesi modelleri temsil eder.

🚗 1.5 Milyon TL Altındaki Sıfır Otomobiller

Marka & Model Fiyat (TL) Tipi
Dacia Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto 1.480.000 SUV
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT 1.449.000 Hatchback
Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT 1.434.500 SUV
Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT 1.423.900 Sedan
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT 1.380.900 Sedan
Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT 1.379.900 Sedan
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT 1.302.900 Sedan
Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT 1.291.900 Sedan

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT 1.327.000 Hatchback
Kia Picanto 1.2L 79 PS AMT 1.315.000 Hatchback
Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT 1.281.000 Hatchback