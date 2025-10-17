1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Citroen'den Kasım öncesi fiyat sürprizi!
Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Citroen marka 0 KM otomobillerde 1.5 milyon TL altı fiyatlar! Otomobil piyasasındaki fiyat artışları devam ederken, 1.5 milyon TL bandının altındaki sıfır kilometre (0 KM) araçlar alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Kasım 2025 öncesinde, birçok marka bu segmentte cazip fiyatlar ve kampanyalar ile dikkat çekiyor. 2025 Kasım öncesi güncel ve en uygun sıfır araç modellerini haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:34