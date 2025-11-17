15 bin öğretmen atama tercihleri başladı! e-Devlet ile başvuru nasıl yapılır?
Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği atama takviminde kritik aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih başvuruları bugün itibarıyla erişime açıldı. Adaylar tercihlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden, e-Devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar iletebilecek. Peki öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:00