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15 bin öğretmen atama MEB başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2025 yılı öğretmen atamalarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 25 bin kişilik öğretmen ataması müjdesinin ardından gözler MEB'e çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Atama başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve branş bazında kontenjanlar netleşti.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:26
15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir merakla beklenen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan ve branş dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listeye göre, en fazla alım yapılacak branş 4 bin 378 kadro ile sınıf öğretmenliği oldu. Onu 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, 1.321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor.

15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Tüm Alanlar için Taban Puan 50 Olarak Belirlendi
Adaylar 2024 KPSS puanlarıyla başvuru yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm alanlarda geçerli olan taban puan 50 olacak. Beden eğitimi branşında ayrılan 190 kontenjanın 19'u ise ilerleyen günlerde yapılacak millî sporcu atamaları için kullanılacak.

15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Branşlara Göre Kontenjanlar
İşte, bazı branşlara ait kontenjanlardan öne çıkanlar:

Fen Bilimleri: 267

Türkçe: 623

Rehberlik: 377

Matematik: 117

İlköğretim Matematik: 162

Görsel Sanatlar: 175

Müzik: 180

Fizik: 61

Kimya: 49

Biyoloji: 27

Sosyal Bilgiler: 387

Tarih: 28

Felsefe: 41

Teknoloji ve Tasarım: 41

Sağlık Hizmetleri: 58

Yiyecek İçecek Hizmetleri: 119

Bunların yanı sıra, çok sayıda mesleki ve teknik alan da atama listesinde yer aldı. Arapça, Almanca, Rusça, Kürtçe (Kurmançî ve Zazakî) gibi yabancı dil alanları için de sınırlı kontenjanlar açıldı.

15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

25 Bin Öğretmen Alımında Yeni Adım: 10 Bini Akademiye
Milli Eğitim Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, toplam 25 bin öğretmen alınacağı duyuruldu. Bu sayının 10 bini Milli Eğitim Akademisi üzerinden eğitim alarak mesleğe başlayacak. Geriye kalan 15 bin öğretmen ise doğrudan sözleşmeli öğretmen olarak atama sistemine dahil edilecek.

15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 21 Nisan'da Başlıyor
MEB'in yayımladığı atama takvimine göre başvurular:

📅 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında,
⏰ Saat 16.00'ya kadar alınacak.

Başvurular, www.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 7 Mayıs 2025 tarihinde aynı sitede ilan edilecek.