15 bin öğretmen atama MEB başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2025 yılı öğretmen atamalarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 25 bin kişilik öğretmen ataması müjdesinin ardından gözler MEB'e çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Atama başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve branş bazında kontenjanlar netleşti.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:26