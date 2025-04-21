15 bin öğretmen atama MEB başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir merakla beklenen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan ve branş dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listeye göre, en fazla alım yapılacak branş 4 bin 378 kadro ile sınıf öğretmenliği oldu. Onu 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, 1.321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor.