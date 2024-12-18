13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

13 yıl sonra ilk sefer Halep'e! Şam Havalimanı yeniden açıldı
Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte 54 yıllık Esad rejimi devrildi. Yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün yeniden faaliyete girdi. Kademeli olarak yapılacak uçuşların ilki Halep'e gerçekleştirildi. Yetkililer, havalimanının açılmasının ulaşımın yanı sıra ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:49