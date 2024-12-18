Kadraj Galeri Kadraj İkon 13 yıl sonra ilk sefer Halep'e! Şam Havalimanı yeniden açıldı

13 yıl sonra ilk sefer Halep'e! Şam Havalimanı yeniden açıldı

Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte 54 yıllık Esad rejimi devrildi. Yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün yeniden faaliyete girdi. Kademeli olarak yapılacak uçuşların ilki Halep'e gerçekleştirildi. Yetkililer, havalimanının açılmasının ulaşımın yanı sıra ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:49
13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açtı.

13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.

13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

İLK UÇUŞ HALEP'E

İlk uçuş başkent Şam'dan Halep'e düzenlenirken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonların ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletileceği kaydedildi.

13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

Havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğu vurgulandı.

13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e

TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi.

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