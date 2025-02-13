Avrupa'nın Yıldızları Çeyrek Finale Bir Adım Daha Yaklaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur, takımlar için hayati önem taşıyor. Kazananlar çeyrek final için bir adım daha atacak, kaybedenler ise Avrupa defterini kapatacak. Avrupa futbolunun devleri, son 16 turu ilk maçlarında kozlarını paylaşırken, Türk futbolseverler Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyor.

Sonraki turlar için umutlu olan Türk takımları bu kritik maçlardan galip ayrılabilirse adlarını bir kez daha Avrupa'nın elit sahnelerinde duyuracak.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)