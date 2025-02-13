Kadraj Galeri Kadraj İkon 13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galatasaray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galatasaray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu bugün itibariyle başlıyor. Türk futbolunun iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa sahnesindeki yolculuklarını sürdürüyor. Bu kritik tura Fenerbahçe evinde Belçika'nın Anderlecht ekibini ağırlarken Galatasaray ise deplasmanda Hollanda'nın AZ Alkmaar kulübüyle mücadele edecek. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 maç takvimi.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:43
13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galataray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda son 16 turunun ilk maçları bugün oynanacak. Türk futbolunun dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe, zorlu rakipleri karşısında zafer için mücadele edecek.

13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galataray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Anderlecht'i Ağırlıyor

Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğuna son 16 turunda Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht'i konuk ederek devam edecek. Sarı-lacivertliler, kendi evinde oynayacağı bu zorlu maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Fenerbahçe taraftarları takımının bu kritik mücadelede galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galataray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Alkmaar'a Konuk Oluyor

Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı mücadele edecek. Galatasaray rakibine karşı galibiyet hedefliyor. Türk futbolseverler, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki başarılı serisinin devam etmesini umuyor.

13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galataray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Maçlar

Avrupa'nın futbol devleri de bu turda karşı karşıya gelecek. İşte bugünün heyecan dolu maç programı:

  • 20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
  • 20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda)
  • 20.45 Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya)
  • 20.45 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)
  • 23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray
  • 23.00 Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • 23.00 PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya)
  • 23.00 Porto (Portekiz) - Roma (İtalya)
13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galataray maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın Yıldızları Çeyrek Finale Bir Adım Daha Yaklaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur, takımlar için hayati önem taşıyor. Kazananlar çeyrek final için bir adım daha atacak, kaybedenler ise Avrupa defterini kapatacak. Avrupa futbolunun devleri, son 16 turu ilk maçlarında kozlarını paylaşırken, Türk futbolseverler Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyor.

Sonraki turlar için umutlu olan Türk takımları bu kritik maçlardan galip ayrılabilirse adlarını bir kez daha Avrupa'nın elit sahnelerinde duyuracak.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)