13 Şubat UEFA Avrupa Ligi 16 play-off turu maç takvimi | Fenerbahçe, Galatasaray maçları saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu bugün itibariyle başlıyor. Türk futbolunun iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa sahnesindeki yolculuklarını sürdürüyor. Bu kritik tura Fenerbahçe evinde Belçika'nın Anderlecht ekibini ağırlarken Galatasaray ise deplasmanda Hollanda'nın AZ Alkmaar kulübüyle mücadele edecek. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 maç takvimi.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:43