13 ŞUBAT İL İL İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?
Müslümanlar için en mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili bu yıl 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Kandil günü oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitlerine göre 13 Şubat günü için İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Peki Berat Kandili orucu için sahur ve iftar saati kaçta yapılacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:25