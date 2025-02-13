13 ŞUBAT İL İL İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

Berat Kandili'nde Oruç Tutmanın Önemi

Berat Kandili, Ramazan'ın gelişine hazırlık olarak, Allah'a olan yakınlık ve af dileme adına müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu geceyi ibadetle geçirmek, kalp arınması ve günahların affı için bir fırsat olarak değerlendirilir. Oruç tutmak özellikle bu özel gecede yapılan ibadetlerin kabulüne vesile olacağına inanılır.