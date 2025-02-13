Kadraj Galeri Kadraj İkon 13 ŞUBAT İL İL İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

13 ŞUBAT İL İL İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

Müslümanlar için en mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili bu yıl 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Kandil günü oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitlerine göre 13 Şubat günü için İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Peki Berat Kandili orucu için sahur ve iftar saati kaçta yapılacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:25
13 ŞUBAT İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

Berat Kandili orucu, akşam namazı vaktinde açılacaktır. İftar saati, imsak vaktinden sonra, akşam namazı vaktinde orucun açılması anlamına gelir. İşte, 13 Şubat için şehir şehir iftar saatleri.

13 ŞUBAT İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?
  • İstanbul: 18:42
  • Ankara: 18:29
  • İzmir: 18:54
  • Çanakkale: 18:54
  • Trabzon: 17:59
  • Konya: 18:33

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13 ŞUBAT İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

Berat Kandili'nde Oruç Tutmanın Önemi

Berat Kandili, Ramazan'ın gelişine hazırlık olarak, Allah'a olan yakınlık ve af dileme adına müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu geceyi ibadetle geçirmek, kalp arınması ve günahların affı için bir fırsat olarak değerlendirilir. Oruç tutmak özellikle bu özel gecede yapılan ibadetlerin kabulüne vesile olacağına inanılır.

13 ŞUBAT İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

BERAT GECESİ KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Bu nedenle, Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, 13 Şubat 2025 Perşembe günü oruç tutabilirler. Ayrıca, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak da faziletli kabul edilir.

13 ŞUBAT İFTAR VAKTİ 2025 | Berat Kandili orucu bugün saat kaçta açılacak?

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.