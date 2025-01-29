121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura tarihiyle ilgili merak edilen ayrıntılar netleşti. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının aile birliği mazeretine dayalı olarak yer değiştirme başvuruları 24 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. Başvuruların son günü ise 29 Ocak 2025 olarak belirlendi. Bu süreçte başvuru yapan sağlık çalışanları eş ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunabiliyor.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:15