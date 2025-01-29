121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesinin 6. fıkrası gereğince, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü hatırlatıldı.