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121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura tarihiyle ilgili merak edilen ayrıntılar netleşti. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının aile birliği mazeretine dayalı olarak yer değiştirme başvuruları 24 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. Başvuruların son günü ise 29 Ocak 2025 olarak belirlendi. Bu süreçte başvuru yapan sağlık çalışanları eş ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunabiliyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:15
121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, eş ve sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak adayların 31 Ocak 2025 saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilebilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek.

121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Başvuru Yapmayanlar İçin Kritik Uyarı

Açıklamada, eş durumu nedeniyle atanma talebinde bulunacak sağlık çalışanları için önemli bir uyarı da yapıldı. İlan edilen takvimde başvuru yapmayan adayların, göreve başladıktan sonra yapacakları eş durumu başvurularının farklı kriterlere tabi olacağı vurgulandı.

121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesinin 6. fıkrası gereğince, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü hatırlatıldı.

121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Mazerete Bağlı Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra süreç şu şekilde işleyecek:

19 Şubat 2025: Başvuru sonuçları EKİP üzerinden ilan edilecek.
19-20 Şubat 2025: Sonuçlara itiraz süreci başlayacak.
28 Şubat 2025: İtiraz sonuçları açıklanacak.

121. Dönem DHY Kura Takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler içinde başvurularını eksiksiz tamamlamaları büyük önem taşıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)