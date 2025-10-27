11. YARGI PAKETİ MECLİS YOLUNDA! Genel af maddesi var mı? İşte taslaktaki 36 maddenin en kritik detayları

Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? Genel af maddesi var mı? İşte taslaktaki 36 maddenin en kritik detayları

Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen, yaklaşık 36 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi'nde taslak çalışmaları tamamlandı. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun son rötuşları yapmasının ardından paketin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve büyük bir beklenti yaratan 'Genel Af' veya kapsamlı bir infaz düzenlemesi, bu yeni paketin içeriğinde yer alıyor mu? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? Genel af beklentisi gerçekleşecek mi? Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? İşte son gelişmeler:

Türkiye'nin adalet mekanizmasında önemli reformları beraberinde getirmesi beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin süreç hızlandı. Yaklaşık 36 maddelik taslak metin üzerinde Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun yoğun bir çalışma yürüttüğü ve teknik hazırlıkların büyük ölçüde sona erdiği öğrenildi. Yeni paketin temel amacı, yargı süreçlerini hızlandırmak, vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmak ve özellikle tutukluluk süreleri ile infaz rejiminde güncel ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler yapmak olarak belirlendi. Kamuoyunun en çok merak ettiği "Genel af düzenlemesi bu pakette yer alıyor mu?" sorusu ise henüz netlik kazanmadı. Gündemi belirlemesi beklenen ve yasalaşması halinde yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek olan 11. Yargı Paketi, Meclis'e ne zaman sunulacak? Paketin içerisinde hangi kritik yasal değişiklikler bulunuyor? İşte paketin Meclis süreci, içeriği ve af beklentisine dair tüm son gelişmeler…

11. Yargı Paketi Ne Zaman Meclis'e Sunulacak? Son Durum Ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin çalışma taslağının milletvekillerine iletildiği belirtildi. Bu gelişme, paketin yasalaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. Habertürk'ten edinilen bilgilere göre, 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Paketin Meclis'e gelmesiyle birlikte, hızla Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği ve ardından Genel Kurul gündemine alınacağı tahmin ediliyor. Bu süreç, yasama takvimine bağlı olmakla birlikte, paketin kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Genel Af ve Kapsamlı İnfaz Düzenlemesi Var mı? Resmi Açıklamalar Ne Diyor?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının en büyük beklentisi olan genel af veya toplu infaz indirimi konusunda resmi makamlardan kesin ve net bir ret geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin genel af anlamına gelebilecek herhangi bir madde içermediğini kesin bir dille ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bu tezi destekleyerek, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtti. Güler, daha adil ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çalışmanın 11. Yargı Paketi kapsamında değil, ayrı bir başlıkta yürütüldüğünü ve neticelendiğinde gündeme alınacağını açıkladı.

Bu resmi açıklamalar ışığında, kamuoyunda geniş çaplı bir af ya da kapsamlı bir infaz indirimi beklentisinin bu paketle karşılanmayacağı netleşmiş durumda. Paketteki infaz düzenlemeleri ise daha çok suça sürüklenen çocuklara yönelik reformlarla sınırlı kalıyor.