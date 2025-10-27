11. YARGI PAKETİ MECLİS YOLUNDA! Genel af maddesi var mı? İşte taslaktaki 36 maddenin en kritik detayları

Genel Af ve Kapsamlı İnfaz Düzenlemesi Var mı? Resmi Açıklamalar Ne Diyor?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının en büyük beklentisi olan genel af veya toplu infaz indirimi konusunda resmi makamlardan kesin ve net bir ret geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin genel af anlamına gelebilecek herhangi bir madde içermediğini kesin bir dille ifade etti.