11. YARGI PAKETİ MECLİS YOLUNDA! Genel af maddesi var mı? İşte taslaktaki 36 maddenin en kritik detayları

Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? Genel af maddesi var mı? İşte taslaktaki 36 maddenin en kritik detayları
Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen, yaklaşık 36 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi'nde taslak çalışmaları tamamlandı. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun son rötuşları yapmasının ardından paketin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve büyük bir beklenti yaratan 'Genel Af' veya kapsamlı bir infaz düzenlemesi, bu yeni paketin içeriğinde yer alıyor mu? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? Genel af beklentisi gerçekleşecek mi? Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? İşte son gelişmeler:
Giriş Tarihi: 27.10.2025 15:59