105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural
105 yaşına kadar sağlıklı ve aktif bir yaşam süren Japon Dr. Shigeaki Hinohara, ardında tıbbi başarılar ve ilham veren bir yaşam felsefesi bıraktı. Uzun ömür ve sağlıklı yaşamın sırlarını yıllarca araştıran Hinohara'ya göre, uzun yaşamanın anahtarı sadece doğru beslenmek ya da egzersiz yapmak değil aynı zamanda zihinsel yapı, yaşam amacı ve stresle başa çıkma becerileri de en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu vurgular. İşte Japonya'nın ünlü doktorundan uzun hayatın 7 temel kuralı…
Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 16:32