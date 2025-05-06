105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Hareketli kal hafif yaşa

Dr. Hinohara'nın yaşam tarzı karmaşık rejimlerden değil, sade tercihlerden oluşuyordu. Merdiven çıkmak, yürüyüş yapmak, kısa ama düzenli fiziksel aktivitelerle bedenini zinde tutuyordu. Beslenmede ise Japon kültüründen gelen "hara hachi bu" felsefesine sadıktı: Tam doymadan sofradan kalkmak, yani %80 doyduğunda yemeyi bırakmak.

Hinohara'nın yaşamının temel taşlarından biri amaç duygusuydu. Sabahları yataktan kalkmak için bir nedeni olan insanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı olduğunu savunuyordu. Ona göre, üretkenlik ve topluma katkı sağlamak insanı genç tutuyordu.