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105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

105 yaşına kadar sağlıklı ve aktif bir yaşam süren Japon Dr. Shigeaki Hinohara, ardında tıbbi başarılar ve ilham veren bir yaşam felsefesi bıraktı. Uzun ömür ve sağlıklı yaşamın sırlarını yıllarca araştıran Hinohara'ya göre, uzun yaşamanın anahtarı sadece doğru beslenmek ya da egzersiz yapmak değil aynı zamanda zihinsel yapı, yaşam amacı ve stresle başa çıkma becerileri de en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu vurgular. İşte Japonya'nın ünlü doktorundan uzun hayatın 7 temel kuralı…

Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 16:32
105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Ünlü Japon Doktor Shigeaki Hinohara, yalnızca 105 yaşına kadar yaşamasıyla değil 100 yaşından sonra bile sürdürdüğü yoğun çalışma temposuyla da dikkat çekti. Ona göre, üretkenlikten vazgeçmemek uzun yaşamın en büyük sırlarından biriydi.

105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Japon doktorun ilham veren yaşam reçetesi

Dünyanın en uzun süre aktif kalan hekimlerinden biri olan Japon doktor Dr. Shigeaki Hinohara, 105 yıllık hayatında yalnızca yaş almakla kalmadı üretmekten, çalışmaktan ve öğrenmekten de asla vazgeçmedi. Yaşlanmayı bir durak değil, yeni yolların başlangıcı olarak gören Hinohara, yaşamı boyunca "emekli olmak" fikrine bile mesafeli durdu.

105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Modern emeklilik artık eskiyor

Dr. Hinohara'ya göre emeklilik yaşı, insan ömrünün çok daha kısa olduğu dönemlerde şekillendi. Bugün insanlar çok daha uzun yaşıyor ve bu süreyi aktif geçirmek büyük önem taşıyor. Ona göre bir işten ayrılmak, hayattan kopmak anlamına gelmemeli. Gönüllülük, hobiler ve toplumsal katkı insanı hayata bağlayan yeni yollar olabilir.

105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Hareketli kal hafif yaşa

Dr. Hinohara'nın yaşam tarzı karmaşık rejimlerden değil, sade tercihlerden oluşuyordu. Merdiven çıkmak, yürüyüş yapmak, kısa ama düzenli fiziksel aktivitelerle bedenini zinde tutuyordu. Beslenmede ise Japon kültüründen gelen "hara hachi bu" felsefesine sadıktı: Tam doymadan sofradan kalkmak, yani %80 doyduğunda yemeyi bırakmak.

Hinohara'nın yaşamının temel taşlarından biri amaç duygusuydu. Sabahları yataktan kalkmak için bir nedeni olan insanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı olduğunu savunuyordu. Ona göre, üretkenlik ve topluma katkı sağlamak insanı genç tutuyordu.

105 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşamın sırrı! Hayatınızı değiştirecek o 7 kural

Sağlığı takıntı haline getirme

Bir hekim olmasına rağmen, Hinohara sağlık konusunda saplantılı davranmanın faydadan çok zarar getirdiğini belirtiyordu. Küçük sağlık problemleri karşısında panik yapmak yerine, kişinin vücuduna ve iç sesine kulak vermesi gerektiğini savunuyordu. Dengeli, sakin bir yaşam tarzı onun stresle baş etme reçetesiydi.