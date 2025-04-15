10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...
Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi tamamlanma aşamasına geldi. Paketin Meclis'e sunulmasıyla birlikte özellikle denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler gündeme gelecek. Peki infaz düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son durum hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:25