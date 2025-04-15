Kadraj Galeri Kadraj İkon 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi tamamlanma aşamasına geldi. Paketin Meclis'e sunulmasıyla birlikte özellikle denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler gündeme gelecek. Peki infaz düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son durum hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:25
10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Kamuoyunda bir süredir "genel af" beklentisiyle birlikte anılan 10. Yargı Paketi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarıyla birlikte daha net bir çerçeveye kavuştu. Bakan Tunç affın gündemde olmadığını açıkça belirtirken infaz düzenlemelerini de kapsayan yeni paketin yargı süreçlerine hız kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Yeni Paket Ne Zaman Meclis'e Sunulacak?

11 Nisan tarihinde açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi'nin çok kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınacağını belirtti.

Aynı zamanda yaz aylarında ikinci bir yargı paketinin daha Meclis'e sunulacağını vurgulayan Tunç, bu ikinci paketin hukuk ve idari yargılamalarda etkinliği artırmayı amaçladığını ifade etti.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Bu iki aşamalı reform planı hem adli teşkilatın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hem de vatandaş nezdinde oluşan cezasızlık algısını kırmayı hedefliyor.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıvermede Değişim Sinyali

Yeni yargı paketinde özellikle infaz rejimiyle ilgili köklü değişiklikler bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, denetimli serbestlik uygulamalarında yaşanan aksaklıklar giderilecek ve sistem daha işler hale getirilecek. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda caydırıcılığın artırılmasına yönelik adımlar atılacak.

Koşullu salıverme hükümlerinde de düzenlemeye gidileceği ve bu kapsamda ceza mahkemesi kanununda önemli değişiklikler yapılacağı kaydediliyor. Bu adımlarla birlikte hem suçluların cezalandırılması süreci hızlandırılacak hem de kamu vicdanında oluşan "cezasızlık" eleştirilerinin önüne geçilecek.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: 10. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Denetimli serbestlik...

Kovid Düzenlemesine Yeni Kapsam mı Geliyor?

31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin yararlandığı Kovid-19 kaynaklı denetimli serbestlik düzenlemesi, o tarihten önce suç işlemiş fakat cezası henüz kesinleşmemiş kişileri kapsam dışında bırakmıştı. Yeni pakette bu kesimin de yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu adım, infaz sisteminde eşitliğin sağlanması açısından kritik bir düzenleme olarak görülüyor. Özellikle pandemi sürecinde verilen geçici hakların kapsamının genişletilmesi infaz adaleti açısından dikkatle izlenen bir konu.