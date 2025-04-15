Kadraj Galeri Kadraj İkon 10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

📌 Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 10. Yargı Paketi, kamuoyunda heyecan ve merakla takip ediliyor. Özellikle infaz sistemi başta olmak üzere birçok konuda köklü değişiklikleri içeren düzenlemeler, hükümlüler ve yakınları tarafından yakından izleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, 40 maddelik taslak çalışması tamamlandı. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen "genel af" beklentilerine ilişkin net bir dille, böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi. Yasa teklifinin Meclis'e ne zaman sunulacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:27
10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

📌 Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 10. Yargı Paketi'ne ilişkin gelişmeler, infaz düzenlemelerinde değişiklik bekleyen hükümlüler ve yakınları tarafından dikkatle takip ediliyor. Ceza adalet sisteminde köklü düzenlemeler içerecek paketin detayları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı son açıklamada, 40 maddelik yargı reformu taslağının tamamlandığını belirtti. Paketin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Bu gelişme sonrası "Af çıkacak mı?", "Ceza indirimi olacak mı?" gibi sorular gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yeni düzenlemelerin içeriği ve yürürlüğe giriş tarihi için gözler Meclis'e çevrildi. Bakan Tunç, infaz sisteminde adil ve etkin bir yapı kurulmasının hedeflendiğini vurguladı.

10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

📋 10. YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

40 maddelik taslak hazır. Meclis'e sunulması bekleniyor.

İnfaz düzenlemelerinde değişiklik: Denetimli serbestlik sistemindeki eşitsizlikler giderilecek.

10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

Covid izni mağdurları için adım: 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve mahkemesi uzun süren hükümlülerin durumu değerlendirilecek.

Hasta ve yaşlı hükümlüler için alternatif infaz usulleri getirilecek.

10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

❌ AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Tunç, "Genel af ya da kısmi af söz konusu değil" diyerek net konuştu. Paket kapsamında yapılan düzenlemeler, infaz koşullarının insani ve adil bir yapıya kavuşması yönünde olacak. Özellikle ağır suçlar, terör, kadına şiddet, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi başlıklar kapsam dışı bırakılacak.