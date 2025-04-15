10. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler? 10. YARGI PAKETİ SON DURUM HABERLERİ 2025: İnfaz genel af...

📌 Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 10. Yargı Paketi, kamuoyunda heyecan ve merakla takip ediliyor. Özellikle infaz sistemi başta olmak üzere birçok konuda köklü değişiklikleri içeren düzenlemeler, hükümlüler ve yakınları tarafından yakından izleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, 40 maddelik taslak çalışması tamamlandı. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen "genel af" beklentilerine ilişkin net bir dille, böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi. Yasa teklifinin Meclis'e ne zaman sunulacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.