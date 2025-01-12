1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025'te ne zaman yatacak?
2025 yılına ait kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile duyuruldu. 6772 sayılı Kanun kapsamında her yıl iki kez yapılan ilave tediye ödemeleri, bu yıl da aynı takvimle gerçekleştirilecek. İşte, binlerce kamu işçisini ilgilendiren 2025 ilave tediye ödeme tarihleri takvimi.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:16