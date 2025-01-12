1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, kamu işçilerine devlet tarafından her yıl bir aylık ücret tutarında verilen ikramiye ödemesidir. Bu ödeme genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde ve belediyelerde çalışan işçilere yapılır. Ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl birer aylık ücret tutarında ödeme yapılır.