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1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025'te ne zaman yatacak?

2025 yılına ait kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile duyuruldu. 6772 sayılı Kanun kapsamında her yıl iki kez yapılan ilave tediye ödemeleri, bu yıl da aynı takvimle gerçekleştirilecek. İşte, binlerce kamu işçisini ilgilendiren 2025 ilave tediye ödeme tarihleri takvimi.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:16
1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilerin 2025 yılına ait ilave tediye ödemeleri bu yıl da 2 taksit halinde yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihler kamu çalışanları için önemli bir takvim oluşturuyor.

1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

2025 Ödeme Takvimi: 24 Ocak ve 24 Mart

2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak'ta yapılacak.

1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

İkinci yarısı ise 24 Mart'ta ödenecektir. Böylece çalışanlar tediye ödemelerini toplamda iki taksitte alacak.

1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

Yeraltı Maden İşçilerine Özel Düzenleme

Öte yandan yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçiler için ikramiye ödemeleri 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ödeme, maden işçileri için özel bir tarih belirlenmiş olmasına dikkat çekiyor.

1. ilave tediye ödeme tarihi belli oldu mu? Kamu işçisi ikramiyeleri 2025’te ne zaman yatacak?

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, kamu işçilerine devlet tarafından her yıl bir aylık ücret tutarında verilen ikramiye ödemesidir. Bu ödeme genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde ve belediyelerde çalışan işçilere yapılır. Ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl birer aylık ücret tutarında ödeme yapılır.