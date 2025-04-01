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1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Bank of America (BofA) 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminlerini yükseltti. Banka yaptığı değerlendirmede altının gelecekteki seyrine dair beklentilerini güncelleyerek önemli bir artış öngördü. Bu değişiklik küresel ekonomik ve ticaret dinamiklerinin etkisiyle şekillenen piyasa koşullarına dayandırıldı. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen tahminler.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:12
1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Bank of America (BofA), 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini yeniden değerlendirdi ve yükseltti. BofA ABD'nin ticaret politikaları ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Bu yıl altın, dolar bazında dikkat çekici bir yükseliş kaydederken bankanın yeni tahminleri piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

BofA'nın Yeni Altın Fiyat Tahminleri

BofA tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için altının 3.063 dolar/ons seviyesine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Banka 2026 için ise 3.350 dolar/ons fiyat seviyesini öngörüyor.

1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Bu yeni tahminler önceki yıllık tahminlerle kıyaslandığında ciddi bir artışı işaret ediyor. Önceki tahminler, 2025 için 2.750 dolar/ons ve 2026 için 2.625 dolar/ons seviyelerindeydi.

1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Bu revizyon altın yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.