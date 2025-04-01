1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi

Bank of America (BofA), 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini yeniden değerlendirdi ve yükseltti. BofA ABD'nin ticaret politikaları ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Bu yıl altın, dolar bazında dikkat çekici bir yükseliş kaydederken bankanın yeni tahminleri piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabilir.