1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi
Bank of America (BofA) 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminlerini yükseltti. Banka yaptığı değerlendirmede altının gelecekteki seyrine dair beklentilerini güncelleyerek önemli bir artış öngördü. Bu değişiklik küresel ekonomik ve ticaret dinamiklerinin etkisiyle şekillenen piyasa koşullarına dayandırıldı. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen tahminler.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:12