1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti
Altın fiyatları, sert dalgalanmalarla yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Gram altın art arda kırdığı rekorlarla kritik eşikleri zorlarken milyonlarca yatırımcı 'Şimdi almalı mıyım, yoksa kâr satışı için doğru zaman mı?' sorusuna yanıt arıyor. Finans piyasalarındaki yorumlarıyla yakından takip edilen İslam Memiş ise A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Köpük fiyatlama' sürecine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli yükselişlere kapılmadan temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:30