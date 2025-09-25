Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

Altın fiyatları, sert dalgalanmalarla yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Gram altın art arda kırdığı rekorlarla kritik eşikleri zorlarken milyonlarca yatırımcı 'Şimdi almalı mıyım, yoksa kâr satışı için doğru zaman mı?' sorusuna yanıt arıyor. Finans piyasalarındaki yorumlarıyla yakından takip edilen İslam Memiş ise A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Köpük fiyatlama' sürecine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli yükselişlere kapılmadan temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:30
1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

Altın piyasasında tarihi hareketlilik yaşanıyor. Rekor serisini sürdüren gram altın için "6.000 TL olur mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları uyardı.

1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

Son Yükselişler Neden "Anlamsız"? İslam Memiş Duyurdu

Piyasaları yakından takip edenler son günlerde altının hem ons hem de gram bazında olağan dışı bir hızla yükseldiğine tanık oldu. İslam Memiş, bu yükselişin temel bir ekonomik nedene dayanmadığını belirterek, tehlike çanlarını çaldı.

1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

İslam Memiş: "Ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi. Yılbaşından bugüne gram altında yüzde 66 civarında bir değer artışı gördük. Ama son bir haftaya baktığımız zaman da agresif bir şekilde yükseldi. Bu anlamsız, yani anlamlandırılamayan bir yükseliş. Bunun arkasında 'şu sebep var' diyemeyiz. Bir savaş riski yok, bir açıklama yok... Her dönem zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur ya, bu köpük fiyatlamalardan bir tanesi."

Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat
Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat

1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

Memiş'in bu analizi, mevcut fiyatların, bir haber akışı veya jeopolitik bir gerilimden ziyade, spekülatif hareketler ve piyasa psikolojisiyle şişirilmiş olabileceğine işaret ediyor. "Köpük fiyatlama" terimi, bir varlığın gerçek değerinin çok üzerinde, suni bir şekilde fiyatlanması anlamına gelir. Bu tür köpükler, genellikle sert düzeltme hareketleriyle, yani ani düşüşlerle son bulur.

Altın çağını yaşayan Altın gramı ne kadar? ''Altın'' çağını yaşayan Altın gramı ne kadar?

1 gram altın bu rakama çıkacak! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti

Piyasanın Ateşi Yükseldi: Bir Haftada 300 TL'lik Çeyrek Altın Farkı

Bu "anlamsız" yükselişin yatırımcının cebine nasıl yansıdığını anlamak için çeyrek altına bakmak yeterli. Bir hafta önce daha sakin bir seyir izleyen çeyrek altın, kısa sürede ciddi bir prim yaptı.