🚨 KPSS şartı yok! İlkokul mezunu için bekçi alımı başladı! 15 İLDE binlerce kontenjan açık!

Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonlarında yakın tarihte sona erecek, Türkiye genelindeki diğer alımların listesi aşağıdadır. İlanların tamamı özel sektör alımıdır:
|Unvan
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|Son Başvuru Tarihi
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|TEKİRDAĞ / ÇORLU
|1
|13.11.2025 (1 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|BARTIN / BARTIN MERKEZ
|2
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / KARTAL
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|KOCAELİ / BAŞİSKELE
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ
|1
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İZMİR / TORBALI
|2
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
|1
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|DÜZCE / ÇİLİMLİ
|1
|16.11.2025 (4 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|MERSİN / YENİŞEHİR
|3
|17.11.2025 (5 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|MUĞLA / BODRUM
|1
|18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / ESENYURT
|1
|18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / PENDİK
|3
|18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
|Çarşı ve Mahalle Bekçisi
|İSTANBUL / ÇATALCA
|1
|02.12.2025 (20 Gün Kaldı)