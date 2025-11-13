Kadraj Galeri Kadraj İkon 🚨 KPSS şartı yok! İlkokul mezunu için bekçi alımı başladı! 15 İLDE binlerce kontenjan açık!

Özel sektörde daimi ve tam zamanlı bir iş arayan vatandaşlar için bekçi pozisyonlarında büyük bir alım fırsatı doğdu! 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar ile en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği çok sayıda İnşaat/İşyeri Bekçisi ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonu açıldı. Alımlar, başta İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla olmak üzere Türkiye genelinde 15 farklı il ve ilçede yoğunlaşıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:33
İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, özel sektörde istikrarlı bir iş arayan binlerce vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. Güvenlik ve gözetim görevlisi pozisyonlarında sürekli personel ihtiyacı bulunuyor. 13 Kasım 2025 tarihli güncel İŞKUR listelerine göre, Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile yoğunluklu olarak İnşaat/İşyeri Bekçisi unvanlarında 15'ten fazla il ve ilçede çok sayıda açık pozisyon için başvurular alınmaya başlandı.

Adaylardan KPSS puanı istenmemesi, bu pozisyonları çok daha geniş bir kitle için erişilebilir kılıyor. Aranan şartlar genellikle asgari eğitim düzeyi (ilkokul, ortaokul, lise) ve fiziki yeterlilik olarak belirleniyor.

İlanların büyük çoğunluğu İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli ve Muğla gibi büyük şehirlerde yoğunlaşırken, bu pozisyonların tamamının Özel Sektörde, Daimi ve Tam Zamanlı çalışma esasına dayandığı belirtiliyor.

Yakın Tarihte Sona Erecek Tüm Bekçi Alımları (15 İlde Fırsat)

Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonlarında yakın tarihte sona erecek, Türkiye genelindeki diğer alımların listesi aşağıdadır. İlanların tamamı özel sektör alımıdır:

Unvan Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi
İnşaat/İşyeri Bekçisi TEKİRDAĞ / ÇORLU 1 13.11.2025 (1 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi BARTIN / BARTIN MERKEZ 2 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / KARTAL 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)

İnşaat/İşyeri Bekçisi KOCAELİ / BAŞİSKELE 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ 1 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İZMİR / TORBALI 2 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi BAYBURT / BAYBURT MERKEZ 1 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi DÜZCE / ÇİLİMLİ 1 16.11.2025 (4 Gün Kaldı)

İnşaat/İşyeri Bekçisi MERSİN / YENİŞEHİR 3 17.11.2025 (5 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi MUĞLA / BODRUM 1 18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / ESENYURT 1 18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / PENDİK 3 18.11.2025 (6 Gün Kaldı)
Çarşı ve Mahalle Bekçisi İSTANBUL / ÇATALCA 1 02.12.2025 (20 Gün Kaldı)