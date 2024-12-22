Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Sednaya ve Filistin Şubesi'nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Sednaya ve Filistin Şubesi'nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Suriye'de 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad yönetiminin halka zulmü her gün yeni görüntülerle gözler önüne seriliyor. Dünya insan mezbahası Sednaya ve Filistin Şubesi'nin şokundan henüz kurtulmamışken Şam'da istihbarat merkezi olarak kullanılan binanın altında işkence merkezi olduğu ortaya çıktı. Gelen görüntülerde Esad rejiminin zindandaki tuvaletleri tecrit hücresi olarak kullandığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:53
Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesiyle, Esed ailesinin liderliğindeki rejimin Suriyelilere yaptığı işkence her geçen gün ortaya çıkarken, Şam'daki işkence ve istihbarat merkezini görüntülendi.

Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Şam'ın kent merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu Esed rejiminin istihbarat merkezi yer alıyor. Geçmişte Suriyelilerin kalbine korkunun salındığı bu merkezdeki Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in, tıpkı rejimleri gibi, heykel ve resimlerinin yıkıldığı, yere indirildiği dikkati çekiyor.

Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Dışarıdan herhangi bir devlet binası gibi görünen yapıların altında sadece Suriyelilerin değil başka milletlerden de alıkonulanların tutulduğu zindanlar bulunuyor.

Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Merkezde rejimin subaylarının durduğu alanda Suriyelilerin üzerinden çıkan kimlikler, sabıka fotoğrafları, tutulan kayıtlar, farklı uyruklardan kimlikler hatta Türkiye'deki Suriyeli bir sığınmacının kullandığı "İstanbul Kart" görülüyor.

Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş

Duvarda işkencede kullanıldığı düşünülen askılardaki halat hala yerinde duruyor.

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