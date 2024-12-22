Sednaya ve Filistin Şubesi'nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş
Suriye'de 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad yönetiminin halka zulmü her gün yeni görüntülerle gözler önüne seriliyor. Dünya insan mezbahası Sednaya ve Filistin Şubesi'nin şokundan henüz kurtulmamışken Şam'da istihbarat merkezi olarak kullanılan binanın altında işkence merkezi olduğu ortaya çıktı. Gelen görüntülerde Esad rejiminin zindandaki tuvaletleri tecrit hücresi olarak kullandığı görülüyor.
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:53