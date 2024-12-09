Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15 sağlık uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Alımlar özel bir sınav ile yapılacak ve başvurular 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar başvurularını Sağlık Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:35
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edilecek ve e-Devlet üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

Başvuru Tarihleri ve Süreç

Adaylar başvurularını, Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirecekler. Başvuru süreci 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan adaylar, yarışma sınavına katılma hakkı kazanamayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

Başvuru Şartları

Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
Eğitim Şartı: Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerden mezun olmaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

KPSS Puanı: 2023 veya 2024 yılında yapılmış Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) her grup için belirlenen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
Yaş Şartı: Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilir).

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