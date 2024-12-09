SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...

KPSS Puanı: 2023 veya 2024 yılında yapılmış Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) her grup için belirlenen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilir).