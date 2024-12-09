SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Uzman yardımcısı başvuru şartları neler? 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolar...
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15 sağlık uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Alımlar özel bir sınav ile yapılacak ve başvurular 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar başvurularını Sağlık Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:35