Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

🔬 UZMANLAR NE DİYOR? GERÇEKTEN KİLO VERMEYE YARDIMCI MI?

Klinik diyetisyen Dr. Ridhima Khamesra, bu içeceğin kilo kaybına etkisini değerlendirdi. Dr. Ridhima, "Hiçbir içecek tek başına gözle görülür kilo kaybına neden olmaz, ancak bu karışım sağlık açısından çeşitli avantajlar sunabilir" diyor. 🏥

Dr. Ridhima'ya göre:

✅ Tokluk hissi verir: Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşük olduğu için açlık krizlerini önleyebilir.

✅ Metabolizmayı destekler: Zencefil ve limon termojenik özelliklere sahiptir, yani metabolizmayı hafifçe hızlandırabilir.

✅ Hidrasyonu artırır: Salatalık ve limon suyu, vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

✅ Kan şekeri kontrolüne destek olur: Chia tohumları, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarını önleyebilir.

Ancak Dr. Ridhima, tek başına bu içeceği içmenin dört ila beş kilo verdirmeyeceğini vurguluyor. "Kalori açığı oluşturmazsanız ve egzersiz yapmazsanız, kilo vermek mümkün olmaz" diyor. 🏋️‍♀️