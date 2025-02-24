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Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

Bir doktor, Ramazan ayında iftar için kilo verme sürecine destek olabilecek bir içecek tarifi paylaştı. Ancak gerçekten etkili mi? İşte uzmanların değerlendirmesi.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 19:57
Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için farklı beslenme önerileri gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle iftar sonrası tüketilebilecek detoks içecekleri, şekerli içeceklere alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, son dönemde popüler olan ve 4-5 kilo verdirdiği öne sürülen bu detoks içeceği gerçekten işe yarıyor mu?

Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

📌 RAMAZAN AYINDA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu yıl Ramazan ayı, 28 Şubat Cuma akşamı başlayıp 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Oruç süresince vücut uzun saatler boyunca susuz ve aç kalıyor, bu da metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. İftardan sonra tüketilen yiyeceklerin içeriği ve miktarı, kilo kontrolü açısından büyük önem taşıyor. Son dönemde beslenme uzmanı Dr. Amina Hassan'ın önerdiği ve iftarda tüketilebilecek bir kilo verme içeceği sosyal medyada ilgi gördü.

Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

🥒 DR. AMİNA HASSAN'IN DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Dr. Amina Hassan'ın tarifine göre, içeceğin ana malzemeleri şunlar:

  • Salatalık dilimleri 🥒
  • Chia tohumları 🌱
  • Havuç 🥕
  • Limon 🍋
  • Zencefil 🫚
  • Pancar 🏵️

İçeceğin hazırlanışı oldukça basit. Tüm malzemeleri 2-3 saat suda bekletmek ve ardından iftar sonrası içmek gerekiyor. Dr. Amina, bu içeceğin sindirimi desteklediğini, şişkinliği azalttığını ve cilt sağlığını iyileştirdiğini belirtiyor. Ayrıca, '4-5 kilo vermek istiyorsanız, şekerli içecekler yerine bu içeceği tercih edin' diyerek önerisini destekliyor.

Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

🔬 UZMANLAR NE DİYOR? GERÇEKTEN KİLO VERMEYE YARDIMCI MI?

Klinik diyetisyen Dr. Ridhima Khamesra, bu içeceğin kilo kaybına etkisini değerlendirdi. Dr. Ridhima, "Hiçbir içecek tek başına gözle görülür kilo kaybına neden olmaz, ancak bu karışım sağlık açısından çeşitli avantajlar sunabilir" diyor. 🏥

Dr. Ridhima'ya göre:

Tokluk hissi verir: Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşük olduğu için açlık krizlerini önleyebilir.
Metabolizmayı destekler: Zencefil ve limon termojenik özelliklere sahiptir, yani metabolizmayı hafifçe hızlandırabilir.
Hidrasyonu artırır: Salatalık ve limon suyu, vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Kan şekeri kontrolüne destek olur: Chia tohumları, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarını önleyebilir.

Ancak Dr. Ridhima, tek başına bu içeceği içmenin dört ila beş kilo verdirmeyeceğini vurguluyor. "Kalori açığı oluşturmazsanız ve egzersiz yapmazsanız, kilo vermek mümkün olmaz" diyor. 🏋️‍♀️

Ramazan’da 4-5 kilo verdiren detoks içeceği! uzman doktor önerdi

💧 DETOKS SULARI GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Detoks içecekleri, su tüketimini artırarak vücudu nemli tutmak ve sindirimi desteklemek açısından faydalı olabilir. Fakat Dr. Ridhima, vücudun zaten karaciğer ve böbrekler sayesinde doğal bir detoks sistemine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yani, bu tür içecekler tek başına bir 'mucize çözüm' sunmaz. Gerçek ve kalıcı kilo kaybı, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktiviteyle sağlanabilir.