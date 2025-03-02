Ramazan boyunca formda kalmanın bilimsel sırrı açıklandı
Dünya çapında milyonlarca Müslüman için büyük öneme sahip Ramazan ayı başladı. Bu kutsal ay boyunca gün doğumundan gün batımına kadar süren oruç, manevi olduğu kadar fiziksel olarak da pek çok değişime neden oluyor. Bilim insanlarına göre, açlık süresi uzadıkça metabolizmadan bağışıklık sistemine kadar birçok alanda dikkat çekici etkiler ortaya çıkıyor. İşte Ramazan orucunun vücuda etkileri ve sağlıklı bir oruç süreci için öneriler…
Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 19:44