Plastik toksini için koruyucu kalkan: Mikroplastiklerin ölümcül etkilerinden sizi koruyabilecek ucuz süper besinler

🌿 MİKROPLASTİKLER NEDEN TEHLİKELİ?

Mikroplastikler vücuda girdiklerinde hücrelere sızarak DNA hasarına yol açabiliyor ve hormonları bozabiliyor. Ayrıca, serbest radikallerin artmasına sebep olarak oksidatif stres yaratıyor. Bu süreç, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklardan doğurganlık sorunlarına kadar pek çok sağlık problemini tetikleyebiliyor.

Özellikle oksidatif stres, vücudun serbest radikallerle başa çıkamadığı bir durum olarak tanımlanıyor. Bu dengesizlik, hücreleri tahrip ederek inflamasyonu artırıyor ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.