Mikroplastiklerin ölümcül etkilerinden sizi koruyabilecek ucuz süper besinler
Mikroplastikler artık suyumuzdan yemeğimize kadar her yerde. Uzmanlara göre bu görünmez tehdit vücutta birikerek hormon dengesizliklerinden kısırlığa, kalp hastalıklarından hücre tahribatına kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, bu zararlı etkilerin bir kısmının doğanın sunduğu bazı süper besinlerle azaltılabileceğini ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:09