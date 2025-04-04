Kariyer, aşk ve para oluk oluk yağacak! 2025 Mayıs’ta yıldızı parlayacak 4 burç! Talih artık sizden yana!

2025 yılı astrolojik açıdan büyük gezegen hareketleri ve beklenmedik değişimlerle dolu bir yıl olacak. Astrolog Aliza Kelly'nin öngörülerine göre Mayıs ayı, bazı burçlar için adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Satürn'ün Koç burcuna geçişi (25 Mayıs) ve Neptün'ün Balık burcundaki retro hareketi, başta Koç, Yengeç ve Terazi burçları olmak üzere birçok burcu derinden etkileyecek. Peki bu dönemde hangi burçlar nasıl bir değişim sürecine girecek? İşte Mayıs ayının burçlara yansıyan enerjisi ve Aliza Kelly'nin dikkat çeken yorumları...