Bilim dünyası uyardı: Bu yaştan sonra vücudunuz hızla yaşlanmaya başlıyor

📍 AORT, YAŞLANMANIN İLK HEDEFİ

Çalışmaya göre en çok etkilenen sistem kalp-damar sistemi oldu. Kalbin en büyük atardamarı olan aort, yaşlanmanın etkilerini en erken gösteren organlardan biri. Araştırmacılar, GAS6 adlı bir proteinin seviyesindeki artışın bu bozulmalarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu protein, hücrelerin büyümesi, yaşaması ve hareketiyle ilgili süreçleri düzenliyor ve yaşlanmayı tetikleyen başlıca etmenlerden biri olabilir.