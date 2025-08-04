Bilim dünyası uyardı: Bu yaştan sonra vücudunuz hızla yaşlanmaya başlıyor

Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, vücut düşündüğümüzden çok daha erken yaşlanmaya başlıyor. Çinli bilim insanlarının 50 yıl süren kapsamlı çalışmasında, 14 ila 68 yaşları arasındaki 76 organ bağışçısından alınan 516 doku örneği analiz edildi. 📍 30'LU YAŞLAR KIRILMA NOKTASI Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, vücudun yaşlanmaya ve hayati sistemlerin bozulmaya başladığı yaşla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. 50 yıl süren ve 14 ila 68 yaş aralığındaki 76 organ bağışçısının 516 doku örneği üzerinde yapılan analiz, yaşlanmanın düşündüğümüzden çok daha erken başladığını gösteriyor. 📍 DEĞİŞİM 30'LU YAŞLARDA BAŞLIYOR, ÇÖKÜŞ 50'DE HIZLANIYOR Araştırmacılar, vücuttaki bazı hayati proteinlerde 30 yaş civarında değişikliklerin başladığını belirtiyor. Özellikle 45 ila 55 yaş arasında bu değişimler hız kazanıyor. 50 yaşından sonra ise yaşlanma süreci keskin bir ivmeyle artıyor. 📍 AORT, YAŞLANMANIN İLK HEDEFİ Çalışmaya göre en çok etkilenen sistem kalp-damar sistemi oldu. Kalbin en büyük atardamarı olan aort, yaşlanmanın etkilerini en erken gösteren organlardan biri. Araştırmacılar, GAS6 adlı bir proteinin seviyesindeki artışın bu bozulmalarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu protein, hücrelerin büyümesi, yaşaması ve hareketiyle ilgili süreçleri düzenliyor ve yaşlanmayı tetikleyen başlıca etmenlerden biri olabilir. 📍 HANGİ ALIŞKANLIKLAR YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR? Bilim insanlarına göre; Sigara ve alkol kullanımı, İşlenmiş et tüketimi, Uykusuzluk, Sosyoekonomik yoksunluk, 📍 Evde 5 basit testle yaşlanma sürecinizi ölçebilirsiniz 52 yaşındaki kişisel antrenör Caroline Idiens, yaşlanma sürecini takip etmenin evde yapılabilecek 5 basit testle mümkün olduğunu söylüyor: Tek ayak üzerinde denge sağlamak Plank duruşunda kalmak Sandalyeden kalkmak Su şişesiyle güç testi yapmak Havlu bükme esnekliği Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi