1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan personel alımlarını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni ekip arkadaşlarımızla daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. 2025'te toplam 1.331 personel alımı yapacağız." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:16