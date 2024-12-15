Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan personel alımlarını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni ekip arkadaşlarımızla daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. 2025'te toplam 1.331 personel alımı yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:16
1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılında bakanlık bünyesinde toplam 1.331 yeni personelin istihdam edileceğini duyurdu.

1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

Kadrolu ve Sözleşmeli Alımlar Detaylandırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, alımlar merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:

1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

611 Kişi sözleşmeli,
720 Kişi ise kadrolu memur olarak atanacak.

1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personelin göreve başlama süreci en geç şubat ayı sonunda tamamlanacak.

1331 PERSONEL ALINACAK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı şartları neler? Kadrolar ve başvuru tarihleri

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Bakanlık bünyesinde farklı pozisyonlar için belirlenen alım sayıları ve kadrolar şu şekilde açıklandı:

500 Kişi: Çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında istihdam edilecek.

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