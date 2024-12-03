Bir türlü kilo veremeyenler dikkat: İşte yürüyüşle kilo verememenizin nedeni

2024 yılında Health & Fitness Journal tarafından yayımlanan bir makaleye göre, düzenli yürüyüş kilo vermek için etkili bir yöntem olsa da, birçok kişi yürüyüş rutinine rağmen sonuç alamamaktan şikayetçi. Uzmanlar, bu durumun arkasında metabolizma hızı, yetersiz protein alımı ve uyku problemleri gibi farklı nedenlerin olabileceğini belirtiyor.

UZMANLARA GÖRE YÜRÜMENİZE RAĞMEN KİLO VEREMEMENİZİN 10 NEDENİ

Yürümenin kilo kaybı üzerindeki etkisi genellikle hafife alınır. Ancak uzmanlar, yürümenize rağmen neden kilo veremediğinizi açıklıyor ve bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi anlatıyor.

1. KAS KAZANIMI

Spor ve kondisyon koçu Andy Vincent'a göre, yürümeye yeni başladıysanız ve daha önce hareketsiz bir yaşam sürdürdüyseniz, kas kazanımı mümkün olabilir. Özellikle yokuş yukarı yürüyüşler veya ağırlıklı yelek kullanımı, alt uzuv kaslarınızda gerginlik oluşturur ve kas kütlesini artırabilir. Bu durumda, kilonuz aynı kalsa bile vücut bileşiminiz iyileşiyor olabilir.