Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan buruk veda: Bugün yemek yiyecektik

Kaleme aldığı "Destan Gönüller", "Yaşarken ve Ölürken", "Kırık Deniz Kabukları" ve "İstanbul'un Sandık Odası" gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı.Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı!
İLK TÖREN AKM'DE
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İleri'nin Türk edebiyatındaki önemine işaret ederek, "Osmanlı'nın son günlerini gören, değişime şahit olan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatımıza yön veren büyük bir kuşak vardı. Selim Bey de işte bu büyük edipler dünyasında yetişmiş, onlardan aldığı geleneği, zarafeti, Türkçeyi 21. yüzyıla taşımış büyük bir edebiyat ve kültür insanıydı." dedi.
İleri'nin sadece yazdıklarıyla değil, anlattıklarıyla anlatım biçimi ve kişiliğiyle de geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:
"Türk edebiyatına hem eserleriyle hem de kişiliğiyle emek verdi. Yeşilçam'a az ama öz senaryolar hediye etti. Bir sanatçı olarak görevini yerine getirmenin huzuruyla aramızdan ayrıldı. Edebi birikimini İstanbul aşkıyla süsleyen Selim İleri'nin kurduğu, gördüğü ve anlattığı dünya, bugün İstanbul'un, kültür ve sanat hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor ve kitaplarıyla sürdürmeye devam edecek."
Serdar Çam, İleri'nin 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü vurgulayarak, usta edebiyatçının nezaketiyle de herkesi etkilediğini söyledi.
İleri'nin ailesi ile dostlarına baş sağlığı temennisinde bulunan Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da taziye dileğini aktardı.
"SELİM İLERİ, İSTANBUL KENT KÜLTÜR TARİHİNE BİR ÖMÜR VERMİŞ BİRİSİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da İleri ile çok yakın bir süreçte görüştüklerinden bahsederek, "Bizim için çok özel bir projeye çalışıyoruz, 'İstanbul Hafıza' diye. Yapmak istediğimiz şey, kayıplarımızın ardından İstanbul'un sivil tarihinde mekan izlerini oluşturmak. Herhalde böyle bir işe kalkıştığımızda konuşacağımız, ilk yardım isteyeceğimiz nadir insanlardan bir tanesi Selim İleri. Çünkü İleri, İstanbul kent kültür tarihine bir ömür vermiş birisi." değerlendirmesini yaptı.
İleri'nin bir edebiyatçı olmasının ötesinde aynı zamanda bir kültür tarihçisi olduğunu altını çizen Polat, "75 yıldır çocuk bakışını hiç kaybetmemiş bir isim. Bu topraklara mal olmak da biraz o çocukluğu kaybetmemekle oluyor. Bizim için çok değerli bir isim. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.
İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ise böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılanlara teşekkür ederek, "Bize yabancı olmayan yaşanmışlıklar, Selim İleri'nin edebiyatıdır. Sadece sanatın her şeyi iyileştirebileceğine inandı. Yalnız kendimizi anlamak değil, asıl karşımızdakini anlamanın önemli olduğunu düşündü. İçimizdeki yalnızlığı gidermenin sadece bu yolla mümkün olduğunu söyledi. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarını okuyarak baş etmeye çalışacağız. Nur içinde uyu." ifadelerini kullandı.
Programda ayrıca yazar Behçet Necatigil'in kızı Ayşe Sarısayın, yazar Asuman Kafaoğlu ve Semra Aktunç birer konuşma yaptı.
Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile yazar Beşir Ayvazoğlu da yer aldı.
Öğle namazına müteakip Üsküdar Vaniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazında taziyeleri İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ile eşi kabul etti.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyuncular Türkan Şoray, Nergis Çorakçı, Sumru Yavrucuk, Kerem Alışık ve akademisyen yazar Hasan Bülent Kahraman'ın yanı sıra edebiyat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.
Törene katılan usta oyuncu Türkan Şoray, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsanın en yakın dostunu, haftada 2-3 defa muhabbet ettiği, çok sevdiği dostunu, arkadaşını kaybetmesi gerçekten anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum tabii. Hiçbir şey söyleyemeyiz." dedi.
BUGÜN YEMEK YİYECEKTİK
Şoray, İleri ile geçen hafta görüştüklerini ve bugün için kendisini yemeğe davet ettiğini aktararak, "Yemeğe hazırlanacakken, bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Beni çok etkiledi. Ama güzel yaşadı, çok sevildi. Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak." ifadelerini kullandı.
TÜRK EDEBİYATININ BENCE TARİHİDİR, HAFIZASIDIR
Oyuncu Kerem Alışık ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İleri'nin kişiliğine işaret ederek, "Selim İleri, kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romancıydı, eleştirmen ve senaristti. Yazardı ve hep yazdı. O, Türk edebiyatının bence tarihidir, hafızasıdır. Biraz sonbahar, biraz yalnızlıktı Selim İleri." değerlendirmesinde bulundu.
KIRIK BİR AŞK HİKAYESİYDİ AMA KİMSEYİ KIRMAZDI
Aile dostu olan İleri'nin, babası Sadri Alışık, dayısı Attila İlhan ve annesi Çolpan İlhan'la Kanlıca gecelerindeki sohbetlerinin unutulmayacağını söyleyen Alışık, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Çok usta bir kalemdi. Aslında kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı ve gönlümüzden, kalbimizden bir şeyler götürdü, içimizde bir parça şeyler bıraktı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Alkışlarla uğurlanan İleri'nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.