Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan buruk veda: Bugün yemek yiyecektik

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İleri'nin Türk edebiyatındaki önemine işaret ederek, "Osmanlı'nın son günlerini gören, değişime şahit olan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatımıza yön veren büyük bir kuşak vardı. Selim Bey de işte bu büyük edipler dünyasında yetişmiş, onlardan aldığı geleneği, zarafeti, Türkçeyi 21. yüzyıla taşımış büyük bir edebiyat ve kültür insanıydı." dedi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. (AA)

İleri'nin sadece yazdıklarıyla değil, anlattıklarıyla anlatım biçimi ve kişiliğiyle de geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

"Türk edebiyatına hem eserleriyle hem de kişiliğiyle emek verdi. Yeşilçam'a az ama öz senaryolar hediye etti. Bir sanatçı olarak görevini yerine getirmenin huzuruyla aramızdan ayrıldı. Edebi birikimini İstanbul aşkıyla süsleyen Selim İleri'nin kurduğu, gördüğü ve anlattığı dünya, bugün İstanbul'un, kültür ve sanat hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor ve kitaplarıyla sürdürmeye devam edecek."

Serdar Çam, İleri'nin 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü vurgulayarak, usta edebiyatçının nezaketiyle de herkesi etkilediğini söyledi.