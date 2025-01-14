Yan yatanlar ve yastığa sarılanlar! Bu kişilik analizi sizi şaşırtacak

Uyku pozisyonunuz, sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Araştırmalara göre, bilinçaltınızın bir yansıması olan uyuma şekliniz, kişiliğinizin gizli yönlerini ortaya çıkarıyor.

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UYKU POZİSYONU KİŞİLİK TESTİ: UYUMA ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

1️⃣ CENİN POZİSYONUNDA UYUYANLAR

Cenin pozisyonunda uyumayı tercih ediyorsanız, dış dünyaya karşı güçlü bir duruş sergileseniz de aslında hassas ve içine kapanık bir kişiliğe sahipsiniz. Bu pozisyonda uyuyanlar:

Hassas ve duygusal: Dışa sert bir imaj çizseler de iç dünyalarında korunma, anlama ve şefkat arayışı içindedirler.

Yaratıcılık tutkusu: Yazı yazmak, resim yapmak veya dans etmek gibi yaratıcı aktivitelerde kendilerini ifade etmeyi severler.

Güven arayışı: Aileleri ve güvendikleri kişilerle vakit geçirmekten mutluluk duyarlar.

Samuel Dunkell, 1970'lerde yaptığı çalışmalarda, cenin pozisyonunda uyuyan kişilerin genellikle kaygı ve duygusal dalgalanma yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca, bu pozisyondaki bireylerin yeniliklere kapalı olabileceği ve dışlanma korkusu taşıdığı da gözlemlenmiştir.