Kadraj Bi Bak Yan yatanlar ve yastığa sarılanlar! Bu kişilik analizi sizi şaşırtacak

Yan yatanlar ve yastığa sarılanlar! Bu kişilik analizi sizi şaşırtacak

Uyku pozisyonunuz, kişiliğiniz hakkında düşündüğünüzden daha fazla şey söylüyor olabilir! Bilimsel araştırmalara göre, bilinçaltımızın yönlendirdiği uyuma şekillerimiz, dış dünyaya nasıl bir izlenim verdiğimizden, ilişkilerimizdeki güven arayışımıza kadar birçok detayı yansıtıyor. Cenin pozisyonunda mı uyuyorsunuz, yoksa yan yatarken bir yastığa mı sarılıyorsunuz?

Giriş Tarihi: 14.01.2025 19:41 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:41
ABONE OL
Yan yatanlar ve yastığa sarılanlar! Bu kişilik analizi sizi şaşırtacak

Uyku pozisyonunuz, sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Araştırmalara göre, bilinçaltınızın bir yansıması olan uyuma şekliniz, kişiliğinizin gizli yönlerini ortaya çıkarıyor.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

UYKU POZİSYONU KİŞİLİK TESTİ: UYUMA ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

1️⃣ CENİN POZİSYONUNDA UYUYANLAR

Cenin pozisyonunda uyumayı tercih ediyorsanız, dış dünyaya karşı güçlü bir duruş sergileseniz de aslında hassas ve içine kapanık bir kişiliğe sahipsiniz. Bu pozisyonda uyuyanlar:

Hassas ve duygusal: Dışa sert bir imaj çizseler de iç dünyalarında korunma, anlama ve şefkat arayışı içindedirler.

Yaratıcılık tutkusu: Yazı yazmak, resim yapmak veya dans etmek gibi yaratıcı aktivitelerde kendilerini ifade etmeyi severler.

Güven arayışı: Aileleri ve güvendikleri kişilerle vakit geçirmekten mutluluk duyarlar.

Samuel Dunkell, 1970'lerde yaptığı çalışmalarda, cenin pozisyonunda uyuyan kişilerin genellikle kaygı ve duygusal dalgalanma yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca, bu pozisyondaki bireylerin yeniliklere kapalı olabileceği ve dışlanma korkusu taşıdığı da gözlemlenmiştir.

2️⃣ YAN YATARAK UYUYANLAR

Yan yatmayı tercih eden kişiler, genellikle arkadaş canlısı ve kolay uyum sağlayan bir kişilik sergiler. Ancak bu pozisyonun farklı türleri, kişilik özellikleriniz hakkında daha fazla bilgi verebilir:

  • Yastık Sarılanlar veya Bacaklarını Toplayanlar:

    • Şefkat dolu ve koruyucu bir yapıya sahipsiniz.
    • Aile ve arkadaşlarınıza öncelik verir, sevdiklerinize vakit ayırmayı işten daha önemli görürsünüz.

  • Kollarını Uzatanlar:

    • Gerçek ilişkiler kurmaya değer verir, ancak duygularınızı açmakta temkinli davranırsınız.
    • Sevgiye ihtiyaç duyarsınız, ancak yeni deneyimlerden korkabilirsiniz.

  • Bacakları Düz ve Kolları Yanlarında Olanlar:

    • Açık fikirli ve uyumlu bir yapınız var.
    • Sosyal çevreniz geniştir, ancak zaman zaman saf olarak algılanabilirsiniz.

Chris Idzikowsk'un araştırmalarına göre, bu pozisyonu benimseyen kişiler değişimlere kolayca uyum sağlar ve çevrelerindekilere kolayca güven verir.

UYKU POZİSYONLARININ BİLİNÇALTIYLA BAĞLANTISI

Samuel Dunkell'in "Sleep Positions" kitabında belirttiği gibi, uyku pozisyonları bilinçaltının bir aynasıdır. "Uyuma şeklimiz, yaşama şeklimizdir" diyerek, günlük yaşam ve uyku arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekmiştir.

Güneş Sistemi’nde yeni bir dönüm noktası: Dokuzuncu gezegen Dünya’dan 7 kat daha büyükGüneş Sistemi’nde yeni bir dönüm noktası: Dokuzuncu gezegen Dünya’dan 7 kat daha büyük
Güneş Sistemi'nde yeni bir dönüm noktası: Dokuzuncu gezegen Dünya'dan 7 kat daha büyük