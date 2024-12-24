Uzmanlar sebebini buldu! Kahve içtikten sonra uykusu gelenler dikkat

Kahve, çoğu kişi için sabahların vazgeçilmezi olsa da, bazıları için tam tersi bir etki yaratabiliyor. Araştırmalara göre, dopamin seviyelerindeki dalgalanmalar ve kafeinin ters etkisi, kahve içtikten sonra uyku hissine yol açabilir. Uykulu hissediyorsanız, kahve tercihleriniz ve uyku alışkanlıklarınız buna neden olabilir. Uzmanlar bu konuyu detaylıca açıklıyor.

DOPAMİN ÇÖKÜŞÜ

Kafein, beyindeki dopamin seviyesini artırarak enerji ve konsantrasyon sağlar. Ancak, endokrinolog Dr. Varsha Kachroo'ya göre, dopamin seviyelerindeki ani yükseliş sonrası düşüş, vücutta bir enerji çöküşüne yol açabilir. Bu durum, uykulu ve yorgun hissetmenize neden olur. Dopamin düşüşü, kahvenin kısa vadeli etkilerinin sona ermesiyle kendini gösterir.