Uzmanlar sebebini buldu! Kahve içtikten sonra uykusu gelenler dikkat

Kahve, çoğu kişi için sabahların vazgeçilmezi olsa da, bazıları için tam tersi bir etki yaratabiliyor. Araştırmalara göre, dopamin seviyelerindeki dalgalanmalar ve kafeinin ters etkisi, kahve içtikten sonra uyku hissine yol açabilir. Uykulu hissediyorsanız, kahve tercihleriniz ve uyku alışkanlıklarınız buna neden olabilir. Uzmanlar bu konuyu detaylıca açıklıyor.
Kafein, beyindeki dopamin seviyesini artırarak enerji ve konsantrasyon sağlar. Ancak, endokrinolog Dr. Varsha Kachroo'ya göre, dopamin seviyelerindeki ani yükseliş sonrası düşüş, vücutta bir enerji çöküşüne yol açabilir. Bu durum, uykulu ve yorgun hissetmenize neden olur. Dopamin düşüşü, kahvenin kısa vadeli etkilerinin sona ermesiyle kendini gösterir.
Kafein, bazı durumlarda tam tersi bir etki yaratabilir. Özellikle uykusuzluk yaşayan kişilerde, kahve vücudun dinlenme ihtiyacını artırarak uyku isteği doğurabilir. Uykusuz bir gecenin ardından kahve içtiğinizde, enerji seviyelerinizde ciddi bir dalgalanma yaşanabilir ve bu durum beklenenden farklı bir şekilde sizi daha uykulu hale getirebilir.
2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kötü bir gece uykusunun ardından içilen kahve, glikoz intoleransına ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabilir. Ayrıca şekerli kahveler, başlangıçta kısa süreli bir enerji artışı sağlasa da, kan şekeri seviyesinin düşmesiyle beraber enerji kaybına ve uyku hissine neden olabilir.
Her bireyin kafeine verdiği tepki genetik farklılıklar gösterebilir. Kimi insanlar kahveyle enerji bulurken, kimileri de tam tersi bir şekilde uykulu hale gelebilir. Bu, vücudun kafeini metabolize etme hızına bağlıdır.
Kahvenin etkilerinden faydalanmak ve uykululuk hissinden kaçınmak için şu ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:
Şekerli kahvelerden kaçının.
Kahveyi, enerjiye ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda tüketin.
Günlük kahve miktarınızı sınırlayın ve uyku düzeninizi önceliklendirin.