Uzmanlar duyurdu; Sadece bunu yaparak %44 daha hızlı kilo verin!

Yemekten önce su içmek, tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önleyebilir. Obesity dergisindeki bir çalışmaya göre, yemeklerden önce 2 bardak su içen bireyler, %44 daha fazla kilo verebilmektedir.

Şekerli içecekleri suyla değiştirmek, günlük kalori alımını önemli ölçüde azaltır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi 'ndeki bir inceleme, bu yöntemin altı ay içinde vücut ağırlığının %5'ini kaybetmeye yardımcı olduğunu belirtmektedir.

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🔢 Ne Kadar Su İçmelisiniz?

Dr. Subramanian, kilo kaybı için şu basit formülü öneriyor:

Vücut ağırlığınızın yarısı kadar ons su.

Örneğin, 160 pound (72 kg) ağırlığındaki biri günde 80 ons (yaklaşık 10 bardak) su içmelidir. Ancak, beslenme düzeni, aktivite seviyesi ve iklim gibi faktörlere göre bu miktar değişebilir.

🥶 Ilık mı Soğuk mu?

Her iki seçenek de kilo kaybı için avantaj sağlayabilir. Soğuk su metabolizmayı hızlandırırken, ılık su sindirime yardımcı olabilir. Obesity dergisinde yayımlanan 2023 yılı çalışması, ılık su içmenin BMI düşüşüne daha fazla katkı sağladığını vurgulamıştır.