Uzman dermatologlar göz altı torbalarından kurtulmanın yolunu açıkladı

GÖZ ALTI TORBALARINDAN KALICI OLARAK NASIL KURTULUNUR?

Dr. Collins'a göre, eğer sorun fıtıklaşmış yağ yastıkçıklarından kaynaklanıyorsa, cerrahi müdahale en etkili çözüm olacaktır. Bu işlem, yağ yastıklarının tamamen çıkarılması ya da orijinal pozisyonlarına yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Bunun dışında, hyaluronik asit dolgusu gibi geçici çözümler de tercih edilebilir. Dr. Collins, bu dolgunun, yağ yastıklarının çevresine enjekte edilerek torbaların daha az belirgin hale gelmesini sağladığını ifade ediyor.

Kısa süreli çözümler arasında, bazı topikal ürünler de bulunuyor. Dr. Collins, bu ürünlerin "shrink wrap" etkisi yaratarak torbaları geçici olarak küçülttüğünü, ancak etkisinin kısa süreceğini belirtiyor.

ŞİŞKİNLİK Mİ YOKSA GERÇEK TORBALAR MI?

Dr. Bowles, şişkinliğin, gerçek göz altı torbalarından farklı olduğunu vurguluyor. Şişkinlik genellikle sıvı tutulması, yetersiz uyku, alerjiler veya aşırı tuz tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alkol tüketimi de bu durumu tetikleyebilir.