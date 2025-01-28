Uzman dermatologlar göz altı torbalarından kurtulmanın yolunu açıkladı

Sabah uyandığınızda aynada sizi karşılayan göz altı torbalarından bıktınız mı? Genetik faktörlerden sıvı tutulmasına kadar pek çok nedenin rol oynadığı bu problemle nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenmek için uzmanların önerilerini derledik.
GÖZ ALTI TORBALARININ NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
Yaşlanma belirtilerinin en yaygın görüldüğü alanlardan biri göz çevresidir. Göz altı torbaları, koyu halkalar ve kırışıklıklar birçok kişinin karşılaştığı sorunlardandır. Ancak bu sorunlarla başa çıkmak, sorunun temel nedenini anlamaktan geçer. Uzman dermatologlar, göz altı torbalarının nedenlerini ve bu sorunla başa çıkma yöntemlerini detaylandırıyor.
GÖZ ALTI TORBALARININ NEDENLERİ NELERDİR?
Austin, Teksas'ta kurul onaylı dermatolog Dr. Kristina Collins'a göre, göz altı torbaları aslında "fıtıklaşmış yağ yastıkçıkları" olarak adlandırılır. Yaşlanmayla birlikte cilt kolajen ve elastin kaybederek gevşer, bu da yağ yastıklarının daha belirgin hale gelmesine yol açar.
Ohio, Cincinnati'deki MONA Dermatoloji'den Dr. Alexandra Bowles, genetik yatkınlıkların da etkili olduğunu belirtiyor. Bazı bireylerde bu yağ yastıkçıkları genç yaşlardan itibaren belirginleşebilir.
GÖZ ALTI TORBALARINDAN KALICI OLARAK NASIL KURTULUNUR?
Dr. Collins'a göre, eğer sorun fıtıklaşmış yağ yastıkçıklarından kaynaklanıyorsa, cerrahi müdahale en etkili çözüm olacaktır. Bu işlem, yağ yastıklarının tamamen çıkarılması ya da orijinal pozisyonlarına yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.
Bunun dışında, hyaluronik asit dolgusu gibi geçici çözümler de tercih edilebilir. Dr. Collins, bu dolgunun, yağ yastıklarının çevresine enjekte edilerek torbaların daha az belirgin hale gelmesini sağladığını ifade ediyor.
Kısa süreli çözümler arasında, bazı topikal ürünler de bulunuyor. Dr. Collins, bu ürünlerin "shrink wrap" etkisi yaratarak torbaları geçici olarak küçülttüğünü, ancak etkisinin kısa süreceğini belirtiyor.
ŞİŞKİNLİK Mİ YOKSA GERÇEK TORBALAR MI?
Dr. Bowles, şişkinliğin, gerçek göz altı torbalarından farklı olduğunu vurguluyor. Şişkinlik genellikle sıvı tutulması, yetersiz uyku, alerjiler veya aşırı tuz tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alkol tüketimi de bu durumu tetikleyebilir.
GÖZ ALTI TORBALARINDAN GEÇİCİ OLARAK NASIL KURTULUNUR?
Uzmanlar, geçici şişkinliklerle başa çıkmak için birkaç pratik yöntem öneriyor:
Soğuk Kompres Uygulaması: Soğuk bir göz maskesi veya dondurulmuş bezelye torbası kullanarak şişkinliği azaltabilirsiniz. Soğuk, kan damarlarını daraltarak sıvı tutulmasını azaltır.
Çay Poşetleri Kullanımı: Siyah veya yeşil çay poşetlerini demleyip soğuttuktan sonra göz altına yerleştirerek şişkinliği azaltabilirsiniz. Dr. Bowles, kafeinin kan damarlarını daralttığını ve dolaşımı artırarak etkili olduğunu söylüyor.
Metal Rulo Aplikatörlü Göz Kremleri: Metalin serinletici etkisi ve masaj hareketi sıvı drenajını teşvik eder. Kafein içeren ürünler kullanıldığında etkisi daha fazla olabilir.
Uyku Pozisyonunu Değiştirme: Başınızı biraz daha yukarıda tutarak sıvı birikimini azaltabilirsiniz. Ekstra bir yastık kullanmak, şişkinlikle başa çıkmak için etkili bir yöntemdir.